"Волонтеры Победы" открыли общественный центр в самом крупном вузе Крыма

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Общественный центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи будет создан в Крымском федеральном университете им. В.И.Вернадского. Региональное отделение "Волонтеров Победы" в Республике Крым заключило соответствующее соглашение с вузом, в состав которого входят 17 структурных подразделений и где обучаются 34 тысячи человек, сообщается на сайте "Волонтеров Победы".

Главой центра стал студент медицинской академии КФУ им. В.И.Вернадского Сергей Ерокин. "Мы готовы к работе. Будем расширять наше движение как в численном составе, так и в качественном", — сказал он.

"Вы делаете нашу страну другой, вы возвращаете ее к тем ценностям, которые за последние десятилетия начинали очень серьезно утрачиваться. Вы показываете своим сверстникам и старшим товарищам, что можно и нужно делать для общества", — обратился к студентам-волонтерам проректор по академической и административной политике КФУ им. В.И.Вернадского Владимир Курьянов.

На данный момент в России насчитывается 143 подобных центра.

Основными направлениями деятельности центров являются помощь ветеранам, благоустройство аллей Славы, памятных мест и воинских захоронений; организация и проведение всероссийских молодежных исторических квестов и всероссийских акций, волонтерское сопровождение парадов Победы на территории Российской Федерации.