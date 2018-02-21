Начался набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Начался набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Начался набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Стартовал набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который будет проходить в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля, сообщается на портале "Добровольцы России".

В частности, организаторы чемпионата приглашают переводчиков, медиков, спортивных волонтеров, специалистов в областях транспортной логистики, аккредитации, проживания и питания, работы со зрителями, медиа.

"Волонтеры должны быть стрессоустойчивыми, добросовестными, ответственно подходить к выполнению заданий и уметь работать в команде. Значимым критерием отбора также будет опыт занятий хоккеем или увлечение им", — говорится в сообщении.

Регистрация добровольцев продлится до 6 марта. Все активисты, подавшие заявку, получат уведомление о старте собеседований.