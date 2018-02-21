Начался набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Стартовал набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который будет проходить в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля, сообщается на портале "Добровольцы России".
"Волонтеры должны быть стрессоустойчивыми, добросовестными, ответственно подходить к выполнению заданий и уметь работать в команде. Значимым критерием отбора также будет опыт занятий хоккеем или увлечение им", — говорится в сообщении.
Регистрация добровольцев продлится до 6 марта. Все активисты, подавшие заявку, получат уведомление о старте собеседований.