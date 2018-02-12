Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в России во время Года экологии.

Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве территорий заповедных земель, проведении исследований и многом другом. Также эковолонтеры принимают участие в различных субботниках, а иногда просто следят за чистотой своего города, района или даже двора. Не менее важным аспектом их деятельности является работа с населением. Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих экологических акциях или же правильной утилизации мусора.

Стать волонтером

Принять участие в экологической акции довольно легко: нужно лишь найти подходящую программу для волонтеров и оставить заявку на участие. Специальные навыки, как правило, для этого не требуются, но если вы опытный турист или специалист в какой-то релевантной области, то это станет существенным плюсом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Плюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны © РИА Новости / Евгений Одиноков Плюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны

Также в России существуют волонтерские центры и клубы, которые принадлежат заповедникам, вузам и организациям, занимающимся экологией. В них, например, могут научить оперативной помощи при ликвидации последствий разливов нефти, кольцеванию птиц, выращиванию растений, взаимодействию с командой волонтеров. Так, например, проект "Большая байкальская тропа" предлагает пройти курсы бригадиров и переводчиков.

В программу обучения бригадира входит строительство троп, техника безопасности, организация лагеря, оказание первой медицинской помощи, психология. А переводчиков научат основам общения на иностранном языке, психологическим особенностям иностранных и русских волонтеров, а также правилам поведения в проблемных ситуациях.

Дома не сори!

Главный плюс экологического волонтерства — его доступность. Любой человек может найти свою нишу. Например, если здоровье не позволяет вам принять участие в программе, которая предполагает работу в суровых климатических условиях, где основные задачи волонтеров будут связаны с тяжелым физическим трудом, или же вы не готовы потратить 14 дней (столько в среднем волонтерская программа) на участие в экоакции, то всегда можно, например, убрать мусор в парке рядом с домом.

Подобные акции, кстати, часто проходят в Москве и Петербурге. Волонтеры, активные граждане, экологические организации и движения организуют акции по уборке парков и скверов города. Также они проводят акции по бесплатному обмену строительными материалами и инструментами, чтобы сократить количество утилизируемых отходов.

© РИА Новости / Игорь Зарембо Волонтеры, активные граждане, экологические организации и движения организуют акции по уборке парков и скверов города © РИА Новости / Игорь Зарембо Волонтеры, активные граждане, экологические организации и движения организуют акции по уборке парков и скверов города

Очень важной темой эковолонтерства является очистка заповедных зон от мусора. Так, например, в рамках Года экологии в России в 2017 году участники акции "Вода России" и экомарафона "360 минут" очистили побережье Байкала. 17 тысяч волонтеров очистили территорию 1,2 тысячи гектаров. Они собрали около 40 тысяч мешков мусора.

Однако на этом работа по уборке одного из красивейших мест России — озера Байкал — не завершилась. В 2018 году пройдет акция "Праздник чистоты". Главные цели мероприятия: наладить раздельный сбор мусора, а также научить местных жителей и туристов ответственно относиться к окружающей среде.

Увидеть мир и не разориться

Подобные акции проходят не только на Байкале, но и по всей Росси, что позволяет эковолонтерам выбрать интересный регион или заповедник и побывать там. Иногда заповедники или экоорганизации сами оплачивают дорожные расходы, проживание и питание волонтеров, так что, вполне возможно, что путешествие в заповедный уголок России может спать абсолютно бесплатным.

Еще одним плюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны, то есть в те места, куда сложно добраться физически или куда не пускают без специального разрешения.

Так, например, участники серии экологических экспедиций РГО "Гогланд" побывали на необитаемых островах Финского залива, где занимались уборкой объектов, оставшихся со времен Второй мировой войны, когда эти места были заняты немецкими и финскими войсками.