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Год волонтера

Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе

13:0012.02.2018
(обновлено: 13:12 12.02.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковЭкологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природеЭкологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
© РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в России во время Года экологии.

Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве территорий заповедных земель, проведении исследований и многом другом. Также эковолонтеры принимают участие в различных субботниках, а иногда просто следят за чистотой своего города, района или даже двора. Не менее важным аспектом их деятельности является работа с населением. Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих экологических акциях или же правильной утилизации мусора.

Стать волонтером

Принять участие в экологической акции довольно легко: нужно лишь найти подходящую программу для волонтеров и оставить заявку на участие. Специальные навыки, как правило, для этого не требуются, но если вы опытный турист или специалист в какой-то релевантной области, то это станет существенным плюсом.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПлюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Плюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны

Также в России существуют волонтерские центры и клубы, которые принадлежат заповедникам, вузам и организациям, занимающимся экологией. В них, например, могут научить оперативной помощи при ликвидации последствий разливов нефти, кольцеванию птиц, выращиванию растений, взаимодействию с командой волонтеров. Так, например, проект "Большая байкальская тропа" предлагает пройти курсы бригадиров и переводчиков.

В программу обучения бригадира входит строительство троп, техника безопасности, организация лагеря, оказание первой медицинской помощи, психология. А переводчиков научат основам общения на иностранном языке, психологическим особенностям иностранных и русских волонтеров, а также правилам поведения в проблемных ситуациях.

Дома не сори!

Главный плюс экологического волонтерства — его доступность. Любой человек может найти свою нишу. Например, если здоровье не позволяет вам принять участие в программе, которая предполагает работу в суровых климатических условиях, где основные задачи волонтеров будут связаны с тяжелым физическим трудом, или же вы не готовы потратить 14 дней (столько в среднем волонтерская программа) на участие в экоакции, то всегда можно, например, убрать мусор в парке рядом с домом.

Подобные акции, кстати, часто проходят в Москве и Петербурге. Волонтеры, активные граждане, экологические организации и движения организуют акции по уборке парков и скверов города. Также они проводят акции по бесплатному обмену строительными материалами и инструментами, чтобы сократить количество утилизируемых отходов.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВолонтеры, активные граждане, экологические организации и движения организуют акции по уборке парков и скверов города
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Волонтеры, активные граждане, экологические организации и движения организуют акции по уборке парков и скверов города

Очень важной темой эковолонтерства является очистка заповедных зон от мусора. Так, например, в рамках Года экологии в России в 2017 году участники акции "Вода России" и экомарафона "360 минут" очистили побережье Байкала. 17 тысяч волонтеров очистили территорию 1,2 тысячи гектаров. Они собрали около 40 тысяч мешков мусора.

Однако на этом работа по уборке одного из красивейших мест России — озера Байкал — не завершилась. В 2018 году пройдет акция "Праздник чистоты". Главные цели мероприятия: наладить раздельный сбор мусора, а также научить местных жителей и туристов ответственно относиться к окружающей среде.

Увидеть мир и не разориться

Подобные акции проходят не только на Байкале, но и по всей Росси, что позволяет эковолонтерам выбрать интересный регион или заповедник и побывать там. Иногда заповедники или экоорганизации сами оплачивают дорожные расходы, проживание и питание волонтеров, так что, вполне возможно, что путешествие в заповедный уголок России может спать абсолютно бесплатным.

Корпоративное волонтерство: помощь дороже денег
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Корпоративное волонтерство: помощь дороже денег

Еще одним плюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны, то есть в те места, куда сложно добраться физически или куда не пускают без специального разрешения.

Так, например, участники серии экологических экспедиций РГО "Гогланд" побывали на необитаемых островах Финского залива, где занимались уборкой объектов, оставшихся со времен Второй мировой войны, когда эти места были заняты немецкими и финскими войсками.

Эковолонтерство: помощь природе - дело увлекательное
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group "360 минут"Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group 360 минут
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group "360 минут"
© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтер Байкальской береговой службы собирает мусор на берегу озера БайкалВолонтер Байкальской береговой службы собирает мусор на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
Волонтер Байкальской береговой службы собирает мусор на берегу озера Байкал
© Александр Силивончик / Пресс-служба МЧС РоссииВолонтеры тушат лесной пожар в районе БратскаВолонтеры тушат лесной пожар в районе Братска
© Александр Силивончик / Пресс-служба МЧС России
Волонтеры тушат лесной пожар в районе Братска
© РИА Новости / Геннадий ТарасковДобровольцы работают на месте пожаров в лесной зоне в черте города БратскаДобровольцы работают на месте пожаров в лесной зоне в черте города Братска
© РИА Новости / Геннадий Тарасков
Добровольцы работают на месте пожаров в лесной зоне в черте города Братска
© РИА Новости / Максим БогодвидУчастники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по уборке береговой зоны Большого Голубого озераУчастники всероссийского экологического субботника Зелена Россия во время акции по уборке береговой зоны Большого Голубого озера
© РИА Новости / Максим Богодвид
Участники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по уборке береговой зоны Большого Голубого озера
© РИА Новости / Максим БогодвидУчастники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по очистке дна Большого Голубого озераУчастники всероссийского экологического субботника Зелена Россия во время акции по очистке дна Большого Голубого озера
© РИА Новости / Максим Богодвид
Участники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по очистке дна Большого Голубого озера
© РИА Новости / Александр Кряжев Волонтеры сажают саженцы хвойных пород деревьев в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" на территории Кудряшовского лесничества в Новосибирской областиВолонтеры сажают саженцы хвойных пород деревьев в рамках акции Всероссийский день посадки леса на территории Кудряшовского лесничества в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтеры сажают саженцы хвойных пород деревьев в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" на территории Кудряшовского лесничества в Новосибирской области
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВолонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливеВолонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества Гогланд собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Волонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтеры вывозят собранный летом мусор из лагеря у Аккемского озераВолонтеры вывозят собранный летом мусор из лагеря у Аккемского озера
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтеры вывозят собранный летом мусор из лагеря у Аккемского озера
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