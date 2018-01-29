Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Когда говорят о волонтерстве, пожалуй, чаще всего имеют в виду волонтеров спортивных мероприятий. И виновницей такой популярности спортивного добровольчества можно назвать Олимпиаду в Сочи. Именно во время зимних Игр в России безвозмездная помощь стала широко обсуждаться в СМИ, а возможность стать помощником на главном спортивном событии мира привлекла в ряды сочинских волонтёров более 25 тыс. человек, около 2 тыс. из которых были иностранцами.

Олимпийские ценности

Что же такое спортивное волонтерство и чем оно отличается от помощи больным или пожилым людям, от субботников и экологических акций? Спортивное мероприятие — это событие неординарное. Если важная каждодневная помощь волонтера-санитара часто остается в тени, то за спортивными волонтерами следят с интересом.

Волонтеры — часть фирменного стиля, образа соревнований, с ними фотографируются, у них берут интервью. Это почетно, но и крайне ответственно, ведь волонтеры — своеобразное лицо турнира, от того, как они себя ведут, во многом зависит восприятие страны-организатора гостями.

Кроме того, волонтеры играют важную роль в продвижении ценностей соревнований и спорта, а также сопутствующих их проведению перемен. Идеи равенства, равных возможностей для дружбы и внедрение безбарьерной среды пропагандируются организаторами соревнований в том числе через волонтерские программы: среди добровольцев есть люди разных национальностей, возрастов, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Командный дух

Помимо всего прочего волонтерство на спортивном мероприятии — это возможность мир посмотреть, не уезжая за рубеж, ведь на Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы съезжаются спортсмены и болельщики из самых разных стран. Дарить положительные эмоции и создавать атмосферу праздника тоже входит в задачи помощников: кричалки, весёлые песенки и слоганы — всё это сопровождает спортивного волонтера на сменах. Здесь наиболее ярко проявляется командный дух, присутствуют свои ритуалы и традиции, своеобразная корпоративная культура. Например, придуманный в Сочи призыв "Дай пятеру волонтеру!" распространился далеко за пределы олимпийской столицы — летом 2017 года его можно было слышать на матчах Кубка Конфедераций FIFA 2017.

© РИА Новости / Александр Вильф Приходится не только изучать схему конкретного стадиона и расположение гостиниц для сборных в городе N © РИА Новости / Александр Вильф Приходится не только изучать схему конкретного стадиона и расположение гостиниц для сборных в городе N

В спортивном волонтерстве, как ни в каком другом, пожалуй, важно умение работать в команде. Добровольцев на соревнованиях много, и для того чтобы все получилось, нужно работать сообща и строго выполнять обязанности. Здесь всё как в спорте: от слаженности работы и понимания в команде зависит результат.

Помощь на спортивном мероприятии тоже требуется нестандартная. Конечно, среди спортивных волонтеров есть и медики, и переводчики, но чаще всего добровольцам нужно выполнять функции, совершенно не связанные с их профессиональной деятельностью. Это специфические "спортивные" операции: приветствовать зрителей, направлять потоки болельщиков, орудуя громкоговорителем, разносить стартовые протоколы и многое другое. Это навыки, которым не всегда можно обучиться в повседневной жизни, поэтому спортивные волонтеры проходят специальное обучение перед соревнованиями.

Такое обучение обязательно проводится перед каждым мероприятием, так как приходится не только изучать схему конкретного стадиона и расположение гостиниц для сборных в городе N, но и знакомиться с символикой соревнования — эмблемой, талисманом, слоганом. Вообще, спортивные волонтёры — своеобразные ходячие энциклопедии состязаний. Они представляют бренд мероприятия. Не зря на обучении много внимания уделяется фактической информации, связанной с турнирами.

Где учиться волонтеру

Где же учат спортивных волонтеров? Специальных курсов для этого, конечно, нет. Однако есть волонтёрские центры, которые проводят подготовку добровольцев перед спортивными событиями. Например, к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018TM открыто 15 волонтерских центров в 11 городах-организаторах турнира. Такие центры на базе учебных заведений отвечают за разные направления подготовки. Так, в МГИМО готовят волонтеров-переводчиков и тех, кто будет работать с командами, в "Плешке" обучают волонтеров билетной программы, программы устойчивого развития, а РГСУ занимается подготовкой добровольцев, которые во время матчей будут помогать зрителям ориентироваться на стадионе. Кстати, распределение по функциям — ещё одна отличительная черта спортивного волонтерства.

По сравнению с другими видами волонтерства спортивное добровольчество подразумевает многоэтапную подготовку, которая в зависимости от масштаба мероприятия может занять не один год.

Волонтёры участвуют в программах онлайн-обучения, обучения на стадионах, мероприятиях в волонтёрских центрах, а также в тестовых соревнованиях: так называют спортивные мероприятия, проходящие в городе-организаторе в преддверии Олимпийских игр или другого крупного спортивного события. Тестируется здесь уровень подготовки места проведения соревнования, инфраструктура, а также готовность персонала и, конечно же, волонтеров.

Несмотря на всё многообразие спортивных событий, основные волонтёрские функции на них схожи, поэтому доброволец, помогавший на Играх в Сочи, без труда вольётся в команду волонтёров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.