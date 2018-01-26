Иванов: Год экологии дал импульс волонтерскому движению

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Год экологии завершился, но он дал мощный импульс природоохранной деятельности, в частности вовлеченности населения в зеленое движение. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на церемония открытия фестиваля "Первозданная Россия", которое состоялось 26 января в Центральном доме художника в Москве.

По его словам, добровольческое движение и дальше будет усиливаться, и в полной мере этому способствует тот факт, что 2018 год объявлен Годом волонтера.

Иванов отметил, что добровольчество выбрано и в качестве ключевой темы фестиваля и 3 февраля этой теме посвящен специальный день.

"В рамках его проведения каждый желающий получит возможность ознакомиться с конкретными волонтерскими проектами, а также будет проинформирован о том, как и где можно приложить свои силы и внести личный вклад в наше общее дело — сохранение первозданности нашей Родины", — подчеркнул Сергей Иванов.