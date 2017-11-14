В Перми пройдет международный форум "Доброволец России – 2017"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С 22 по 23 ноября в Перми в шестой раз пройдет крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества и социальных инноваций — международный форум "Доброволец России — 2017". Как сообщили организаторы, все площадки форума будут посвящены центральной теме — достижению целей устойчивого развития, объявленных Организацией Объединенных Наций. Форум представит лучшие практики и технологии социальных преобразований.

В работе форума примут участие представители некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, образовательных учреждений, СМИ, лидеры общественного мнения из всех регионов России, а также эксперты из 15 зарубежных стран.

Экспертами форума станут руководитель аппарата генерального директора ООН в Женеве Давид Чикваидзе, заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Герман Ветров, советник министра труда и социальной защиты РФ Филипп Воронин, начальник управления Россотрудничества Сергей Маленко и другие общественные и государственные деятели.

Традиционным завершением форума станет международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа". В рамках кинофестиваля будут представлены и награждены лучшие работы режиссеров из России и зарубежных стран, вручены знаки общественного признания "Доброволец России — 2017".

Организаторами форума выступают: правительство Пермского края, Пермский центр развития добровольчества, национальная ассоциация развития образования "Тетрадка дружбы" при поддержке министерства образования и науки Пермского края, Министерства экономического развития Российской Федерации.