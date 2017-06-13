Путешествие волонтера: самые интересные программы летом 2017 года

Познать себя и мир, помочь ближнему или сделать ценный вклад в науку – волонтерские программы помогают молодым людям раскрыть свои таланты. О том, как и куда поехать помогать этим летом, – в нашем материале.

Алина Курамшина специально для проекта "Социальный навигатор"

Столь модное в последнее время волонтерское движение — не современное изобретение. Помогать безвозмездно, то есть даром, — давняя советская практика. Знаменитые учебные стройотряды отличались лишь одним — желание бесплатно работать было навязано сверху, да и сферу деятельности выбирать не приходилось.

Современное волонтерское движение сочетает в себе приятное с полезным — ты можешь не просто выбрать программу, исходя из своих увлечений и интересов, но и страну, а также удобное время года.

Вполне логично, что в Год особо охраняемых природных территорий и экологии акцент в волонтерском движении был сделан именно на эту область.

Практически все российские заповедники рады принять добровольцев. Чаще нужно облагородить территорию, помочь в охране, научной и просветительской работе. Это не только возможность посетить уникальные места, но и увидеть редких животных, пообщаться с учеными.

Например, Байкальский заповедник готов принять волонтеров. Помимо удовольствия побывать в одном из красивейших мест планеты можно бесплатно посетить экскурсию по заповедным территориям и музей природы.

Или национальный парк "Куршская коса", расположенный в Калининградской области, в любое время года ждет помощников. Для волонтеров здесь также устраивают экскурсии и предоставляют льготы на посещение парка.

Если же нет возможности ехать туда, можно выбрать вариант поближе. Например, несколько раз в месяц Приокско-Террасный заповедник организует волонтерские дни.

Перечислять можно долго — лучше определиться с направлением и выбрать заповедник, а на официальных сайтах есть вся нужная информация.

Но, конечно же, это не единственное направление волонтерского движения.

Наверняка любители истории не смогут пройти мимо предложения поучаствовать в раскопках на побережье Черного моря, которые организованы при содействии Российской академии наук и НКО "Фонд археологии". Стоимость — около 500 рублей в сутки. Если организовать проживание самостоятельно, то участие бесплатно.

Или побывать в самом сердце Валаамского монастыря в Карелии, который также нуждается в помощи добровольцев. Помимо бесплатного питания и проживания предусмотрены экскурсии по местным достопримечательностям.

А в июле есть возможность посетить настоящий Арктический плавучий университет. Молодые ученые смогут получить знания и навыки в реальных условиях северных морей. В распоряжении экспедиционного отряда имеются три лаборатории, оборудование, необходимое для проведения метеорологических и океанографических измерений, при необходимости возможно размещение дополнительного оборудования и передвижных лабораторий. Принять участие в экспедиции приглашают студентов вторых-четвертых курсов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений.

Волонтерские программы позволяют если не бесплатно, то с минимальными затратами посетить самые разные города и страны. Вариантов проявить себя более чем достаточно — от строительства школы, преподавания до подсчета черепах.

Например, долгое время действует программа Au Pair — волонтеров набирают для ухода за детьми по всему миру. При этом надо обратить внимание, что каждая страна предъявляет свои требования и условия.

Или Appalachian Trail — добровольцы должны ухаживать за известным пешеходным туристическим маршрутом "Аппалачская тропа".

А можно попробовать свои силы в сельском хозяйстве. Организация WWOOF подбирает работников для ферм, выращивающих органические продукты. Участников обеспечивают и питанием, и жильем.

И это лишь капля в море волонтерских программ. Было бы желание проявить себя и помочь другим, а возможность сделать это есть.