В Москве появилась интерактивная карта для доноров и волонтеров

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Карта донорского движения и других видов социальных активностей для добровольцев Москвы "Помощь нужна всегда!" подготовлена Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения (НФРЗ) при содействии Комитета общественных связей города Москвы в партнерстве с Союзом волонтерских организаций и движений, сообщается в пресс-релизе НФРЗ.

Этот социально-информационный ресурс появился по заявкам многих организаторов донорского движения и доноров крови: большинство тех, кто сдает кровь, хотели бы участвовать и в других благотворительных или волонтерских акциях, чтобы помогать людям. Именно для таких жителей столицы создана карта добровольческой активности "Помощь нужна всегда!". На карте с привязкой к схеме метро и МЦК представлена информация об общественных организациях, некоммерческих фондах, инициативных группах, которым нужна волонтерская поддержка.

"Очень важно предоставить выбор для активных в социальной жизни москвичей и дать возможность найти друг друга волонтеру и некоммерческой организации или инициативной группе, которая нуждается в помощи добровольцев, — подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — На нашей карте волонтер может выбрать направление добровольческой помощи: помощь детям, помощь взрослым, помощь пожилым, помощь животным, помощь городу и донорство. Уверены, что каждый найдет себе дело по душе".

Карта представлена как в виде складного буклета и настенного постера, так и в электронном, интерактивном формате: на сайте spasibodonor.ru при наведении курсора на станцию метро появляется необходимая информация. Карту также можно скачать в формате pdf.