Эксперт: новый приоритет дошкольного образования – комфорт для ребенка

Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста остается одним из главных направлений развития отечественной системы образования. Современным педагогическим подходам и практикам в этой сфере будет посвящен ряд мероприятий в рамках Московского международного салона образования-2017 (ММСО), который пройдет в Москве с 12 по 15 апреля. О наиболее острых темах дискуссий, которые сегодня проходят среди педагогов дошкольного образования, корреспонденту РИА Новости рассказала директор ФГНУ "Институт психолого-педагогических проблем детства" РАО Татьяна Волосовец.

- Татьяна Владимировна, какие темы, связанные с дошкольным образованием, будут освещаться на ММСО-2017?

- Палитра вопросов, обсуждаемых на "дошкольном кластере", будет очень многообразной, начиная с новых нормативно-правовых документов в сфере управления дошкольным образованием, и заканчивая изменениями в педагогических программах и взаимоотношениях педагогов, детей и родителей.

Есть изменения, которые коснутся детей с ограниченными возможностями здоровья, их образования и организации образования в детском саду. Будут рассматриваться вопросы, связанные с комфортом пребывания ребенка в детском саду, с его психологической безопасностью. Речь пойдет о взаимоотношениях в детском коллективе и развитии игры и других детских видов деятельности.

В этом году началось поэтапное введение профессионального стандарта педагога (учителя и воспитателя), которое будет продолжаться до конца 2019 года. Каждый этап, наверное, принесет изменения в жизнь дошкольных образовательных организаций. Педагоги очень заинтересованы в обсуждении ключевых вопросов профессионального стандарта, каким образом он повлияет на их жизнь.

- Прошло три года с момента вступления в силу Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Что изменилось за это время в работе детских садов?

— Как известно, дошкольный стандарт – это стандарт "условий", а не "результатов". Мы не требуем от дошкольников академических результатов, было бы странно устраивать ЕГЭ для дошкольников.

Мы говорим о создании наиболее комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. Прежде всего, речь идет о повышении профессиональной подготовки воспитателей, их не только профессиональном, но и личностном росте. И здесь ситуация за последние три года начала постепенно меняться в верном направлении.

Кроме того, в детских садах поменялись программы в сторону социализации и индивидуализации образовательного процесса. Педагоги начали видеть не только группу детей, но и каждого ребенка в отдельности как некую индивидуальность, развивающуюся личность. Это очень важно, хотя подобная смена восприятия педагога — очень сложный и длительный процесс.

- Насколько индивидуальное внимание к ребенку возможно в переполненной группе детского сада?

— Действительно, работа по индивидуализации образовательного процесса хорошо идет в тех группах, где не больше 20 детей. Но сегодня есть группы и по 30, 35, 40 и даже по 45 детей. Там, конечно, говорить об индивидуальном подходе к каждому ребенку почти невозможно. Сейчас вопрос предельной численности детей в группе стоит на повестке дня.

Дело в том, что еще три года назад главной задачей в дошкольном образовании была необходимость как можно скорее избавиться от очередей в детский сад. По всей стране была организована стройка. Детские сады строились, пристраивались, надстраивались, группы укрупнялись. В результате было введено в эксплуатацию более 1400 мест для дошкольников.

Сейчас, мне кажется, самая главная задача – сделать группу более комфортной и для ребёнка, и для воспитателя.

- Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на днях призвала регионы развивать и расширять сеть ясельных групп в детских садах. Насколько остро стоит сегодня проблема доступности мест в яслях?

— Группы для детей до трех лет – одна из самых острых проблем. В советский период десятки лет ясельные группы работали по всей стране. Потом, в связи с изменением социально-экономических условий, мамы стали оставаться с детьми до трех лет дома, и эти группы начали закрываться. Сейчас они снова востребованы: после того, как ребенку исполняется полтора года, на него перестают выплачивать денежное пособие, и перед многими мамами встает вопрос выхода на работу.

Но групп для детей младенческого и раннего возраста осталось очень-очень мало, и сегодня надо как можно скорее удовлетворить возросший спрос. Причем нужно не только открыть группы, но и создать современные развивающие программы для детей до 3 лет. Эту проблему, наряду с другими, мы будем обсуждать в рамках дискуссии "Перспективы развития дошкольного образования: государственные и частные формы".

- Вы упомянули изменения, которые коснутся дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В чем они состоят?

— Закон об образовании дал возможность родителям выбирать образовательную организацию для своих детей. Поэтому бывает, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) попадает в детский сад, где для него нет специальных условий, и их необходимо создавать.

У детских садов возникает с этим масса проблем. С одной стороны, нужно нести материально-технические затраты. Это достаточно сложно, но, все-таки, регионы и муниципалитеты находят деньги.

Следующая проблема в том, что по закону дети с ОВЗ должны получать образование по адаптированным образовательным программам. Эти программы, к сожалению, в каких-то детских садах не разработаны вообще, а в каких-то разработаны с ошибками. Педагогам очень не хватает примерных основных образовательных программ, которые можно было бы взять за ориентир. Они сейчас на доработке. У самих же педагогов нет достаточных знаний и компетенций самим написать адаптированные программы.

В результате дети с ОВЗ не имеют возможности заниматься в детском саду по программе, которая не только способствовала обучению, воспитанию и развитию, но и имела бы коррекционную часть, что крайне важно для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта. Эта проблема сейчас находится на острие актуальности, и мы уделим ей особое внимание в дни работы ММСО в рамках мероприятия "Анонс нововведений в системе дошкольного образования и комментарии к ним".

- Какие другие аспекты дошкольного образования станут предметом обсуждения на салоне?

— Например, тема игры и игрушки. Мы все знаем, что игра – это ведущая деятельность в дошкольном возрасте, ребенок в игре познает мир, в процессе игры в нем формируются человеческие качества.

Но какие игрушки сегодня попадают в руки нашего ребенка? Хорошо, если это традиционные игрушки – куклы, мишки, зайчики, машинки, мячики. А если это игрушки, которые вызывают у ребенка немотивированные слезы, которые пугают ребенка? Мы видим в магазинах довольно широкий ассортимент монстров, злых роботов и так далее.

На салоне мы будем обсуждать с воспитателями, каким образом донести до родителей необходимость оценивать пользу или вред от игрушки еще перед покупкой. Будем говорить и на тему информационной безопасности дошкольников.

В дни работы салона родители смогут обратиться со своими вопросами к психологам и получить консультацию. Мне кажется, это очень интересная форма работы, которая сможет привлечь на салон не только профессиональное сообщество, но и семьи с детьми.



