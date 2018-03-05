Услышать маму: Диму спасет операция на ухе

У трехлетнего Димы, подопечного благотворительного фонда "География добра", врожденная патология: мальчик родился без одного уха, а позже выяснилось, что отсутствует и слуховой проход.

Каждый час, день, месяц семья Димы борется за то, чтобы ребенок не растерял малейшую возможность хотя бы чуть-чуть слышать голоса и звуки.

Однажды мама Димы увидела новостной сюжет о мальчике Ване Приймаке с похожим диагнозом. Возможность прожить здоровую жизнь ему подарили врачи Калифорнийского института. Отохирург из этого института Джосеф Роберсон приехал на международную конференцию в Москву и смог осмотреть Диму. Он рассказал о высоких шансах на открытие слухового прохода, а также заверил, что слух восстановится на 95% нормы.

Операция не только восстановит отсутствующее ушко, но и вернет мальчику слух. Цена шанса на здоровую жизнь Димы велика — 4 миллиона 923 тысячи рублей. Клиника уведомила о возможности проведения операции в кратчайшие сроки, а именно предложила пройти лечение в апреле 2018 года. Какую-то часть семья нашла самостоятельно, сейчас необходимо собрать 4 миллиона 638 тысяч рублей. Для того чтобы помочь Диме, пройдите по ссылке>>.