Героический Лева. История маленького бойца

День в семье Вильчикаускас начинается в шесть утра. И это понятно — в семье маленький ребенок Левушка, ему недавно исполнился год. На стене в спальне висит доска, на которой из магнитных букв выложена надпись "Левушка герой". Лев и правда герой. "С мужем мы уже 10 лет. Малыш наш был очень долгожданным! И когда мы узнали о том, что счастье скоро появится, радости не было предела! Беременность проходила легко. Все УЗИ и анализы были в порядке", — говорит Валентина, мама Льва.

Когда мальчик родился, его маме сказали, что у нее был тромбоз пуповины — диагноз, после которого дети не выживают. А Лева выжил. "Сынуля оказался боец, и это была только первая победа", — говорит Валентина. Левушка — удивительный и замечательный. Очень ласковый и спокойный. Только недавно у него стал появляться осознанный взгляд, и это бесценно. Лев — самый чудесный и немного волшебный! И он бесконечно нами любим".

Последствия родов оказались тяжелыми, у Левы множественные повреждения головного мозга как следствие гипоксии. А в пять месяцев начались непонятные приступы, которых очень боялись и сам Лева, и родители — очень страшно, когда не можешь помочь своему ребенку. Врачи поставили диагноз: синдром Веста.

Однако терапия помогла, и приступов нет уже несколько месяцев. Семья делает все возможное и невозможное. "В быту, конечно, сложно, — говорит Валентина. — Так как Лева не сидит, не ползает и совершенно не любит быть один, то приходится почти постоянно держать на руках. Сложности с кормлением, поскольку малыш не держит спину, в обычном детском кресле сползает либо крутится. И, конечно, с приемом препаратов".

К сожалению, у Левы неправильно формируется тазобедренный сустав. Ему очень нужно специальное ортопедическое приспособление — вертикализатор, в котором Лева сможет стоять, есть и даже играть.

Стоимость вертикализатора — 207 274 рубля. Детский хоспис "Дом с маяком" открыл сбор для Левы на эту сумму. Семье Вильчикаускас можно ПОМОЧЬ>>, пройдя по ссылке, любым удобным способом, в том числе онлайн.