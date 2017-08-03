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Шанс для Шамса. Футболисты помогают тяжелобольному ребенку

20:0503.08.2017
(обновлено: 20:17 03.08.2017)
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© Андрей ДегтяревШанс для Шамса. Футболисты помогают тяжелобольному ребенкуШанс для Шамса. Футболисты помогают тяжелобольному ребенку
© Андрей Дегтярев

Мария Королева, фонд "Подсолнух" — специально для проекта "Социальный навигатор"

Эта история началась с обычного звонка врачей ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в благотворительный фонд "Подсолнух": "Дорогой "Подсолнух", у нас в отделении иммунологии лежит 13-летний мальчишка — Шамс Баширов. Ждет операцию. Очень хочется его немного подбодрить, настроить на борьбу. Поможете? Он обожает футбол. Может, получится устроить встречу с известными футболистами?"

День красоты в фонде Подсолнух
© Михаил Сысоев
"День красоты" для особенных мам
Президент фонда "Подсолнух", помогающего детям с нарушениями иммунитета, художник Варя Авдюшко, как раз находилась на съемках с футболистами Дмитрием Сычевым и Аланом Гатаговым (бывшие игроки клуба "Локомотив"). Пригласила ребят, и они тут же согласились. Вместе придумали теплую встречу и маленькую тренировку в больнице. Поддержать мальчика также вызвались несколько федеральных каналов, и встреча быстро превратилась из маленькой тренировки в большую акцию под названием "Шанс для Шамса".

Таких людей, как Шамс Баширов из Ярославля, в мире всего несколько человек. У Шамса сразу две мутации иммунной системы: одна — "плохая", вторая — "хорошая". "Плохая" — тяжелая форма первичного иммунодефицита, с которой дети редко доживают до двух лет, 90% из них погибают, часто не диагностированными. "Хорошая" — еще один мутировавший ген, который, наоборот, уравновешивает "плохую" мутацию и сохраняет некоторые функции иммунитета. Благодаря этому Шамс дожил до 13 лет, и у него есть единственный шанс на полное выздоровление — трансплантация костного мозга. Впереди курс химиотерапии, пересадка донорских клеток, месяцы восстановления. На все это мальчику понадобится много-много сил и терпения.

© Мария МоченоваШамс Баширов
© Мария Моченова
Шамс Баширов

Встреча с футболистами, 20-минутная игра на поле рядом с больницей, — это всего лишь первый важный шаг. Если глаза после матча загорелись, значит, есть силы на борьбу, уверен участник акции "Шанс для Шамса", нападающий ФК "Казанка" Дмитрий Сычев: "Дети — самое главное в нашей жизни. Выполнять их маленькие желания, оставлять в их душе теплоту — дорого стоит. Мы можем им дать свое тепло, свои эмоции. И мы видели, как от этого у Шамса загорелись глаза, видели, что ему хочется дальше бороться. Значит, все будет хорошо. Шамс, прежде всего я желаю тебе веры! Пусть сбудется твоя мечта — выйти на поле профессионального клуба. У тебя все получится!"

Встреча с футболистами стала настоящим праздником не только для Шамса и его папы Лоика, но и для маленьких пациентов отделения иммунологии соседней больницы — РДКБ. Ребята тоже пришли на поле и приняли участие в товарищеском матче. Пас давали даже девчонки, а на ворота встал сильный духом Марат Чурюмов, отбросив костыли и бесстрашно бросаясь на каждый мяч. Конечно, болельщики и сотрудники фонда переживали, чтобы не было травмы, но Марат был осторожен и даже признался: "Теперь я счастлив". Остальные дети тоже так разыгрались, что даже не хотели возвращаться в больницу и просили устроить серию пенальти. Но футболист Алан Гатагов предложил остановиться на ровном счете 7:7: "Игра была упорная, победила дружба. Ребята — большие молодцы! Если будут заниматься дальше и позволит здоровье, из них вырастут настоящие чемпионы!"

Взрослых пациентов с ПИД берет под опеку БФ «Подсолнух»
© РИА Новости / Павел Лисицын
Взрослых пациентов с ПИД берет под опеку БФ "Подсолнух"
Теплая встреча окончилась чаепитием, раздачей автографов, фотосессией и вручением сувениров от футбольного клуба "Локомотив". Мальчишки просили мам записать их в футбольную секцию, девчонки — выставляли фотографии в социальные сети. Все были на большом-большом подъеме. А главный герой — Шамс Баширов — пообещал после операции обязательно попасть на большой стадион, чтобы поболеть за любимую команду. Лежа в палате и рассматривая фото на телефоне он мечтал: "Вот выпустят сюжеты на ТВ, и я поделюсь на своей странице "ВКонтакте". Я там уже полгода, и у меня 115 друзей! А можно вас тоже добавить? А у Димы и Алана есть своя страница?"

"Подсолнух" пообещал мальчику, что у него теперь будет еще больше друзей. Стать другом тяжелобольного мальчика может любой желающий. Сделать это просто, отправив сообщение со словами поддержки на электронную почту fond@fondpodsolnuh.ru с пометкой "Для Шамса Баширова" или опубликовав видео и фото в поддержку Шамса на своей личной страничке в социальных сетях с хештегами #фондподсолнух и #ШансДляШамса. Мальчик сам будет следить за постами в соцсетях, а все бумажные и электронные письма ему передадут сотрудники фонда.

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