Неразлучники. Младшего из близнецов спасет срочная операция

Светлана Сидорова (фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями "Настенька") специально для проекта "Социальный навигатор"

В мае 2016 года 12-летний Артем Панченко победил страшную болезнь — ювенильную ангиофиброму (опухоль носоглотки). Но год спустя коварное новообразование, которое преследует в основном юношей и способно расти вместе с их развитием, вернулось вновь. Стремительно увеличиваясь в размерах, оно грозит проникнуть в головной мозг мальчика и убить его. Счет идет буквально на дни — агрессивный рост опухоли необходимо остановить. Артем нуждается в срочной операции, но оплатить ее самостоятельно родители мальчика не могут.

За 12 лет Артем и его брат-близнец Андрей расставались только дважды. Первый раз год назад, когда Артему диагностировали ювенильную ангиофиброму (опухоль носоглотки) и мальчику потребовалась срочная операция. Началось все с безобидного кровотечения из носа. Сначала небольшое, затем все сильнее и сильнее — по несколько часов не удавалось его остановить. Врачи заподозрили у Артема гемофилию (несвертываемость крови), направили на обследования. Но опасения не подтвердились — все анализы были в норме. Кровотечение тем временем становилось все сильнее. Новые обследования в другой клинике и страшный диагноз — ювенильная ангиофиброма. Опухоль редкая и коварная. Новообразование хотя и доброкачественное, но имеет свойство очень быстро расти за счет многочисленных сосудов, которые питают его кровью. В результате опухоль за несколько месяцев может достичь гигантских размеров, повредить основание черепа и проникнуть в головной мозг. В этот момент она становится уже неоперабельной.

Специалисты подтвердили, что в случае Артема удалить опухоль можно, но для этого потребуется раскрытие костей лицевого черепа. Процедура не только излишне травматичная, но и грозящая большой кровопотерей — Артем мог просто умереть на операционном столе. Родители мальчика приняли решение обратиться за помощью к специалистам НИИ онкологии и гематологии "РОНЦ им. Н.Н.Блохина". Это одна из немногих клиник, где подобную операцию проводят эндоскопически. Предварительно через зонд Артему ввели специальный препарат, который позволил "запаять" сосуды и провести удаление опухоли без кровоизлияния, которое могло сделать работу эндоскопа невозможной.

Операция прошла успешно, казалось, болезнь позади, и Артем после долгой разлуки наконец-то отправился домой, снова вернулся к занятиям в школе и танцам. До болезни Артем вместе с Андреем обучался хип-хопу.

"Они вообще все делают вместе, — говорит Светлана, мама мальчиков. — Учат уроки, катаются на скейте, ходят на танцы, рыбачат. И не расстаются на минуту. Так и должно быть у близнецов".

Домашнего любимца мальчишки тоже воспитывают вместе. Долгожданного щенка лабрадора родители подарили им за хорошие отметки в школе. За шоколадный окрас близнецы назвали его Линдором, в честь любимых конфет.

У Артема и Андрея есть и еще одна общая любовь — оба увлечены точными науками. Этой весной планировали сдавать экзамены в лицей информационных технологий, куда два года ходили на подготовительные курсы, но поступление Артема пришлось отложить. У мальчика случился рецидив — коварная опухоль вернулась снова.

"Ювенильную ангиофиброму еще называют юношеской. Она имеет свойство расти вместе с развитием организма подростка на фоне изменения его гормонального статуса, — объясняет главный детский онколог России, президент Российского общества детских онкологов, заместитель директора НИИ ДОГ — академик РАН, профессор Владимир Георгиевич Поляков. — Происходит это, как правило, очень стремительно: опухоль разрастается, разрушает костные структуры основания черепа, блокирует крупные артерии, нарушая кровоснабжение головного мозга и создавая внутричерепное давление. Вследствие этого многочисленные сосуды, которые, по сути, и образуют опухоль, повреждаются, и возникает сильнейшее кровотечение, от которого пациент может умереть. Поэтому, несмотря на доброкачественную природу новообразования, оно смертельно опасно".

Артема снова ждет операция. И сделать ее необходимо быстро! Проведут ее снова в НИИ им. Блохина те же специалисты тем же щадящим способом. И, как и год назад, семья Артема просит о помощи. Стоимость операции составляет 300 000 рублей, и оплатить ее самостоятельно родители мальчика не могут!

Помочь Артему можно на сайте благотворительного фонда "Настенька". Также можно воспользоваться системой электронных платежей или отправить СМС-пожертвование на короткий номер 3443 с текстом "Настенька*сумма пожертвования", например Настенька 200.