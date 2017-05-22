США
22.0522 мая17:20МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Помочь

Неразлучники. Младшего из близнецов спасет срочная операция

17:1622.05.2017
0140
© Фото предоставлено Фондом помощи детям с онкологическими заболеваниями "Настенька"Неразлучники. Младшего из близнецов спасет срочная операцияНеразлучники. Младшего из близнецов спасет срочная операция
© Фото предоставлено Фондом помощи детям с онкологическими заболеваниями "Настенька"

Светлана Сидорова (фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями "Настенька") специально для проекта "Социальный навигатор"

В мае 2016 года 12-летний Артем Панченко победил страшную болезнь — ювенильную ангиофиброму (опухоль носоглотки). Но год спустя коварное новообразование, которое преследует в основном юношей и способно расти вместе с их развитием, вернулось вновь. Стремительно увеличиваясь в размерах, оно грозит проникнуть в головной мозг мальчика и убить его. Счет идет буквально на дни — агрессивный рост опухоли необходимо остановить. Артем нуждается в срочной операции, но оплатить ее самостоятельно родители мальчика не могут.

За 12 лет Артем и его брат-близнец Андрей расставались только дважды. Первый раз год назад, когда Артему диагностировали ювенильную ангиофиброму (опухоль носоглотки) и мальчику потребовалась срочная операция. Началось все с безобидного кровотечения из носа. Сначала небольшое, затем все сильнее и сильнее — по несколько часов не удавалось его остановить. Врачи заподозрили у Артема гемофилию (несвертываемость крови), направили на обследования. Но опасения не подтвердились — все анализы были в норме. Кровотечение тем временем становилось все сильнее. Новые обследования в другой клинике и страшный диагноз — ювенильная ангиофиброма. Опухоль редкая и коварная. Новообразование хотя и доброкачественное, но имеет свойство очень быстро расти за счет многочисленных сосудов, которые питают его кровью. В результате опухоль за несколько месяцев может достичь гигантских размеров, повредить основание черепа и проникнуть в головной мозг. В этот момент она становится уже неоперабельной.

Специалисты подтвердили, что в случае Артема удалить опухоль можно, но для этого потребуется раскрытие костей лицевого черепа. Процедура не только излишне травматичная, но и грозящая большой кровопотерей — Артем мог просто умереть на операционном столе. Родители мальчика приняли решение обратиться за помощью к специалистам НИИ онкологии и гематологии "РОНЦ им. Н.Н.Блохина". Это одна из немногих клиник, где подобную операцию проводят эндоскопически. Предварительно через зонд Артему ввели специальный препарат, который позволил "запаять" сосуды и провести удаление опухоли без кровоизлияния, которое могло сделать работу эндоскопа невозможной.

Операция прошла успешно, казалось, болезнь позади, и Артем после долгой разлуки наконец-то отправился домой, снова вернулся к занятиям в школе и танцам. До болезни Артем вместе с Андреем обучался хип-хопу.

"Они вообще все делают вместе, — говорит Светлана, мама мальчиков. — Учат уроки, катаются на скейте, ходят на танцы, рыбачат. И не расстаются на минуту. Так и должно быть у близнецов".

Домашнего любимца мальчишки тоже воспитывают вместе. Долгожданного щенка лабрадора родители подарили им за хорошие отметки в школе. За шоколадный окрас близнецы назвали его Линдором, в честь любимых конфет.

У Артема и Андрея есть и еще одна общая любовь — оба увлечены точными науками. Этой весной планировали сдавать экзамены в лицей информационных технологий, куда два года ходили на подготовительные курсы, но поступление Артема пришлось отложить. У мальчика случился рецидив — коварная опухоль вернулась снова.

"Ювенильную ангиофиброму еще называют юношеской. Она имеет свойство расти вместе с развитием организма подростка на фоне изменения его гормонального статуса, — объясняет главный детский онколог России, президент Российского общества детских онкологов, заместитель директора НИИ ДОГ — академик РАН, профессор Владимир Георгиевич Поляков. — Происходит это, как правило, очень стремительно: опухоль разрастается, разрушает костные структуры основания черепа, блокирует крупные артерии, нарушая кровоснабжение головного мозга и создавая внутричерепное давление. Вследствие этого многочисленные сосуды, которые, по сути, и образуют опухоль, повреждаются, и возникает сильнейшее кровотечение, от которого пациент может умереть. Поэтому, несмотря на доброкачественную природу новообразования, оно смертельно опасно".

Артема снова ждет операция. И сделать ее необходимо быстро! Проведут ее снова в НИИ им. Блохина те же специалисты тем же щадящим способом. И, как и год назад, семья Артема просит о помощи. Стоимость операции составляет 300 000 рублей, и оплатить ее самостоятельно родители мальчика не могут!

Помочь Артему можно на сайте благотворительного фонда "Настенька". Также можно воспользоваться системой электронных платежей или отправить СМС-пожертвование на короткий номер 3443 с текстом "Настенька*сумма пожертвования", например Настенька 200.

Комментировать
+
Помочь
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена