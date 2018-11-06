В рамках акции "Не тяни - позвони" вышла листовка о профилактике рака

В рамках акции Не тяни – позвони вышла листовка о профилактике рака

В рамках акции Не тяни – позвони вышла листовка о профилактике рака

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выпущена серия информационных листовок по профилактике самых распространенных видов онкозаболеваний ‒ рака молочной железы, меланомы, рака легких, колоректального рака и рака шейки матки. Материал был подготовлен службой "Ясное утро" в рамках информационной кампании "Не тяни — позвони". Об этом сообщили представители службы.

С помощью листовок организаторы кампании надеются обратить внимание человека на свое здоровье и предотвратить появление заболевания, а также рассказать о самых ранних симптомах, когда лечение наиболее эффективно.

"По данным ВОЗ, как минимум треть всех случаев заболевания раком можно предотвратить, если вовремя обратиться к врачу. Алкоголь, гиподинамия, курение, неправильное питание ‒ все эти факторы риска подконтрольны человеку, и каждый из нас в силах исключить их из своей жизни", — подчеркнула Ольга Гольдман, директор службы "Ясное утро".

Служба "Ясное утро" также напоминает, что по номеру горячей линии 8 (800) 100-01-91 продолжается прием звонков по вопросам профилактики онкологических заболеваний. Консультанты отвечают на вопросы о рисках возникновения рака и информируют абонентов о днях диагностики рака в лечебных учреждения города Москвы. Программа осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Информационные материалы разработаны совместно с онкологической службой Москвы. Листовки бесплатно распространяются среди москвичей и доступны для скачивания по ссылке.