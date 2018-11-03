Эксперты форума "Сообщества": с онкологией необходимо бороться сообща

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Проблема своевременной диагностики и лечения рака стала одной из тем обсуждения итогового заседания форума "Сообщество".

Несмотря на то что сейчас Министерством здравоохранения делается упор на раннее выявление и своевременное лечение, ситуация не меняется, заявила Ирина Боровова, президент ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!".

"Если мы, все составляющие звенья общества, не включимся в эту проблему, к сожалению, она будет решаться однобоко", — отметила она.

По ее словам, одна из проблем заключается в том, что люди, даже находящиеся в группе риска, особенно работающие, не проходят регулярные проверки, потому что им просто некогда это делать. Даже посещение поликлиники не гарантирует полного обследования: во многих регионах оно организовано недостаточно эффективно и невозможно за один раз провести все необходимые процедуры, чтобы выявить онкологическое заболевание.

"Сейчас создаются референсные центры, мы возлагаем на них большие надежды. Там будут специалисты высочайшего уровня. Вся информация будет стекаться для верификации, для обсуждения диагноза и лечения", — заключила Боровова.

Пациенты очень поздно попадают в поле зрения специалистов, отметил главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы Георгий Костюк: "Это касается различных групп заболеваний, но есть заболевания, которые обладают точкой невозврата. К последним относится онкология. Очень важно, чтобы пациент попадал к специалисту своевременно".

Он напомнил, что здоровье лишь на 30% зависит от медицины. Человек должен заботиться о себе.

"Человека нельзя заставить пройти диспансеризацию. Только механизм общественного договора между государством, которое гарантирует охрану здоровья, и конкретным человеком сможет решить эту проблему", — заключил он.