Истина в зерне: чем полезен и чем опасен кофе

Истина в зерне: чем полезен и чем опасен кофе

Истина в зерне: чем полезен и чем опасен кофе

Кофе — практически неотъемлемый атрибут жизни современного человека. Считается, что этот напиток бодрит, придает сил и помогает сосредоточиться. В то же время бытует и противоположное мнение, что кофе вызывает сильнейшую зависимость и пагубно влияет на здоровье человека. Мы поговорили с кардиологом и диетологом Оксаной Лищенко и врачом-токсикологом Алексеем Водовозовым и попытались разобраться, вреден ли кофе. И, конечно, узнали у практикующих кофеманов, за что они так любят этот напиток.

Говорят, что кофе бодрит, именно из-за этого свойства некоторые решаются выпить чашку-другую, и отчасти это действительно так.

"Кофе, а точнее содержащийся в нем кофеин, действительно бодрит, но это скорее антитормоз. В головном мозге есть система, отвечающая за возбуждение, а есть система, отвечающая за торможение. Молекула кофе очень похожа по своей конфигурации на один из тормозных медиаторов — аденозин — и создает что-то вроде плотины, когда кофеин не дает повлиять на рецепторы аденозина и не возникает процесс торможения", — объясняет врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

Однако эта связь с рецепторами непостоянная, аденозин продолжает вырабатываться и накапливается из-за кофеиновой преграды. Как только эффект напитка исчезает, все накопленное буквально сваливается на рецепторы, и человек может почувствовать усталость еще большую, чем до потребления кофе.

Свой среди чужих

Семьи Монтекки и Капулетти не знали такой вражды, которую питают друг к другу любители чая или кофе; лыжники и сноубордисты нервно попивают кофеиносодержащие напитки в сторонке, когда в одном помещении сталкиваются почитатели арабики или улуна. Споры о том, какой же напиток полезнее, не утихают и среди более нейтрально настроенных людей.

При слове "кофеин" на ум сразу приходит кофе, и именно этому веществу и адресованы все пресловутые вопросы о пользе и вреде. Ученые утверждают, что кофеин содержится и в чае, а также энергетических напитках, коле и даже, как ни парадоксально, в кофе без кофеина.

"Это природный компонент, который растения придумали в ходе эволюции для отпугивания насекомых. Но люди умудрились использовать этот "яд" как средство стимуляции мозга", — рассказывает Водовозов.

Однако во всех перечисленных напитках и даже в разных видах кофе содержание кофеина варьируется.

"Доза", или норма следующая: до 400 мг кофеина в сутки для здорового человека с массой тела около 70 кг. Время приема кофе — не перед сном, не позднее чем за два часа до физической нагрузки, а эффект от кофе в организме может сохраняться около пяти часов", — комментирует кардиолог, диетолог Оксана Лищенко.

Если вы приняли решение уменьшить количество чашек кофе или эти рекомендации дал врач, можно заменить его на напитки, где кофеина меньше — чай, шоколад или какао, добавляет специалист, но и в их употреблении тоже нужно знать меру.

Польза или вред

Если не злоупотреблять кофе, то этот напиток может сработать как чудодейственный нектар: снимает усталость, активизирует внимание, повышает чувство радости и удовольствия, ускоряет метаболизм, а также снижает риск таких болезней, как сахарный диабет, рак печени, болезнь Альцгеймера, Паркинсона.

Если переборщить, то организм может откликнуться учащенным сердцебиением, повышенной тревожностью, проблемами с концентрацией внимания, головными болями, нарушением сна, учащенным мочеиспусканием, дегидратацией и психо-эмоциональным напряжением. Что касается реакции на кофе — все индивидуально. По словам специалиста, скорость нейтрализации кофеина в организме зависит от генов.

"За обмен кофеина в организме человека отвечает печень, в которой содержатся специальные белки — цитохромы. Чем ниже их активность, тем дольше кофеин оказывает стимулирующее действие на человека", — комментирует Лищенко.

Узнать, как ваш организм справляется с кофе, можно, поможет генетический тест.

"Ген CYP1A2 существует в трех видах — АА, АС и СС. Люди с типом гена АА меньше реагируют на кофе и быстро его перерабатывают, нейтрализуют действие кофеина, такие люди спокойно могут выпивать три-четыре чашки кофе в день. У людей с типом АС и СС кофеин медленно перерабатывается и сильнее воздействует на организм", — объясняет врач.

Оказывается, что именно по этой причине у некоторых людей после одной чашки кофе уже зашкаливает пульс, повышается давление, нарушается сон и дрожат руки, а другие — кофеманы, которые пьют в больших количествах самый крепкий кофе — абсолютно не чувствуют вредного воздействия на самочувствие, зачастую уверяют, что кофе помогает успокоиться, снижает давление и понижает пульс.

Без кофе

Каких-то абсолютных противопоказаний для употребления кофейных напитков нет. Однако ограничить количество кофе рекомендуется при онкопатологии, желудочно-кишечных заболеваниях, при заболеваниях костей и суставов (кофеин нарушает всасывание кальция в кишечнике) и при анемиях (снижается абсорбция железа), исключают также натуральный кофе при заболеваниях кожи (особенно аутоимунного характера). Кофе под запретом для беременных женщин, норма кофеина для детей в возрасте 5-12 лет — меньше 95 мг в сутки.

© РИА Новости / Евгений Биятов Норма — до 400 мг кофеина в сутки для здорового человека © РИА Новости / Евгений Биятов Норма — до 400 мг кофеина в сутки для здорового человека

"В пожилом возрасте целесообразно избегать крепкого кофе или чая. Но так как многие люди в течение жизни привыкли к этим напиткам, можно посоветовать пить кофе с цикорием или молоком, не более одной чашки в день", — говорит врач.

Что касается распространенного мнения о том, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями кофе противопоказан, здесь не все так однозначно.

"Сложность в том, что у кардиологических больных зачастую несколько факторов риска — высокое давление, повышенный уровень холестерина, избыточный вес и так далее. Для таких пациентов нам важнее ограничить употребление соли и животных жиров в рационе, увеличить физическую активность. Что касается кофе, то в допустимых количествах (одна-две чашки в день) мы можем разрешить его употреблять людям с заболеваниями сердца и сосудов", — говорит Лищенко.

Кофе мой друг

Представить современные будни без кофе сложно — этот ритуал не только задает тон всему дню, но еще помогает наладить социальные связи, да и сам напиток — и его варианты с молоком и сиропами — просто приятен на вкус.

Мы поговорили с теми, кто плотно подсел на кофе, и выявили несколько распространенных причин, из-за которых люди берутся за кофемолку.

Многим любителям кофе нравится его запах и вкус. "Иногда пью капучино, латте, могу не пить вообще, но сам запах мне нравится", — рассказывает видеоредактор Ирина. С ней согласна редактор Мария — она отдает предпочтение кофейным десертам, а к самому напитку равнодушна.

Для других кофе — это часть образа жизни.

"Я люблю кофе, его вкус. Хотя для меня кофе — это скорее не про бодрость, а про стиль жизни. Есть что-то прекрасное и современно-городское, когда ты заходишь в кафе, берешь стаканчик капучино на вынос и пешком идешь до офиса. Для меня это действие ассоциируется со стилем жизни обитателей Манхэттена, даже если ты в Москве", — рассказывает руководитель проекта Елена.

Некоторые отмечают позитивное влияние кофе на самочувствие — например, он помогает повысить давление, когда это необходимо.

"Я пью только кофе с 14 лет. У меня тяжелейшая зависимость. И на ночь, и во время беременности тоже пила. У меня нормальное пониженное давление всю жизнь, но без кофе я натурально труп", — говорит начальник отдела Мария.

Некоторые из тех, с кем мы поговорили, пожаловались на неприятные эффекты от кофе. Например, журналист Ольга рассказывает, что после кофе у нее бывают колики, учащается сердцебиение. Редактор Алина не представляет своей жизни без кофе по утрам, в юности пила по несколько чашек кофе в день, но пару раз пришлось за это "поплатиться" — сильно повышалось давление на фоне смены погоды, девушка даже угодила к врачу.

"Но это не остановило", — рассказывает кофеман.

Студентка Виктория отмечает, что пьет кофе из-за вкуса и для бодрости, однако бывали случаи, когда напиток приводил к гиперактивности и даже появлению тревоги, а после того как эффект пропадал — наваливалась усталость.

© РИА Новости / Владимир Песня Кофейные перерывы — отличный способ создать и наладить социальные связи © РИА Новости / Владимир Песня Кофейные перерывы — отличный способ создать и наладить социальные связи

"Пью кофе только в проверенных местах, где он не такой крепкий, чтобы вывести меня из равновесия. Один раз я пробовала перестать пить кофе, но не вышло, слишком уж он вкусный и прекрасный", — говорит Виктория.

Кроме того, кофейные перерывы — отличный способ создать и наладить социальные связи. Студентка Анастасия рассказывает, что кофе помогает ей сосредоточиться и поднимает настроение.

"Еще это приятный повод для личных встреч с близкими и друзьями или просто причина для короткого перерыва", — говорит Анастасия.