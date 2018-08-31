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Здоровье

Что такое осень, или Как правильно подготовиться к наступающему сезону

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© РИА Новости / Максим БлиновЧто такое осень, или как правильно подготовиться к наступающему сезонуЧто такое осень, или как правильно подготовиться к наступающему сезону
© РИА Новости / Максим Блинов

Для многих осень — это не только теплые свитера, уютные пледы и горячий чай. Это время года традиционно принято ассоциировать с простудами, хандрой и общим упадком сил. Но так ли все печально на самом деле и что нужно делать, чтобы встретить новый сезон во всеоружии?

Если хочешь быть здоров

Первое, о чем стоит позаботиться, — физическое состояние. Наш иммунитет действительно может пострадать от резкого перепада температур, который свойственен осеннему сезону.

Врач-терапевт Наталья Поклонова утверждает, что особое внимание нужно обратить на витамины: по ее словам, начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом. При этом не стоит забывать и о натуральных источниках витаминов, которых пока в достатке.

"Задел мы копим еще в конце лета, когда у нас много натуральных фруктов и овощей. Правильное питание — это тоже залог здоровья, мы должны в достаточном количестве получать витамины в натуральном виде", — говорит Поклонова.

По ее словам, необходимо помнить и о физических нагрузках — умеренные, они должны присутствовать в распорядке дня. Врач отмечает, что даже такие простые упражнения, как прогулки на свежем воздухе, пойдут на пользу.

"Это и вентиляция легких — мы получаем больше кислорода, что положительно сказывается на состоянии организма, и тренировка сердечной мышцы, а раз сердечная мышца работает хорошо, то мы будем получать больше витаминов, микроэлементов и кислорода", — объясняет врач.

© РИА Новости / Виталий АньковНачатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.

Очень полезным для подготовки к осени Наталья Поклонова считает плавание в бассейне — помимо физической нагрузки это еще и хороший способ закаливания, ведь вода в бассейне, как правило, довольно прохладная.

Другая процедура, которая поможет укрепить здоровье, — массаж. Его врачи особенно рекомендуют в межсезонье.

"Эта процедура оздоравливает, улучшает общий тонус и повышает иммунитет", — говорит Поклонова.

Найти баланс

Когда осень уже окончательно вступит в свои права, необходимо помнить о том, что одеваться всегда нужно сообразно погоде за окном — не слишком утепляться, но и постараться не переохлаждаться. В противном случае комбинация неправильно подобранного гардероба и переменчивой осенней погоды может стать причиной простуды или других проблем со здоровьем.

Считается, что лето — период отдыха, а вот осень — старт нового рабочего сезона. Здесь тоже очень важно найти и сохранить здоровый баланс.

"В наше суматошное время это тяжело, конечно, соблюдать, но нужно постараться чередовать правильный режима труда и отдыха. Мы все страдаем тем, что не умеем отдыхать, не даем себе отдыхать, перерабатываем. Накапливается усталость, что будет приводить нас к негативным ощущениям — слабости, повышенной утомляемости, головокружениям", — комментирует врач.

Наталья Поклонова отмечает, что не надо упускать из вида и вакцинацию.

"Она актуальна, особенно для ослабленных групп населения, коими являются дети, пожилые и ослабленные хроническими заболеваниями люди", — говорит врач.

© РИА Новости / Максим Богодвид Врач утверждает, что не надо упускать из вида и вакцинацию.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Врач утверждает, что не надо упускать из вида и вакцинацию.
Терапевт указывает, что каждый человек знает про состояние своего здоровья, и если он подвержен частым простудным заболеваниям, то рекомендуется пройти вакцинацию, и сделать это нужно вовремя.

И главный залог хорошего самочувствия — это, конечно, своевременное, при любых неприятных ощущениях, обращение к врачу, который подберет лечение и профилактические процедуры.

"Доктор всегда более компетентно назначит лечение", — подчеркивает Наталья Поклонова.

Цвет настроения — осень

Осенняя хандра — совсем не выдумка. Это один из вариантов так называемого сезонного аффективного расстройства, которое необязательно возникает осенью — кто-то наоборот более склонен к весенней сезонной депрессии.

"Специфика сезонного расстройства настроения в том, что оно имеет четкие временные рамки и связано с определенными климатическими и погодными условиями (хотя все еще нет однозначного понимания механики того, как и за счет чего оно возникает). Изменения длительности светового дня, температурного режима и тому подобное естественным образом влияют и на наше функционирование как биологических существ. Возникающие "сбои" могут проявляться в виде подавленного настроения, сонливости, раздражительности, легкой апатии", — объясняет психолог Анна Паукова.

При этом очень важно не перепутать сезонную грусть с более тяжелыми состояниями, находясь в которых нужно показаться специалисту.

"Понятно, что любые расстройства настроения имеют градации. Если сил меньше, чем обычно, грустно, расстраивает погода за окном, хочется тепла и уюта, то вероятнее всего, это период адаптации к новым погодным условиям", — отмечает психолог.

Однако, по ее словам, если человек замечает, что теряет возможность справляться со своими эмоциями и его ничто не радует, не вызывает интереса, он начинает испытывать проблемы со сном или питанием, то, возможно, стоит задаться вопросом о более глубоких причинах, в том числе — серьезной депрессии, и проконсультироваться с психологом.

© РИА Новости / Денис АбрамовОсенняя хандра — один из вариантов так называемого сезонного аффективного расстройства.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Осенняя хандра — один из вариантов так называемого сезонного аффективного расстройства.
Если человек знает, что ему свойственна осенняя хандра, можно попробовать заранее подготовить себя к новому сезону. Например, психолог рекомендует уже сейчас спросить себя: а что хорошего случалось с ним осенью в прошлые года? Как удавалось противостоять подавленному настроению и как можно сделать это сейчас?

"Поход в лес за грибами, шуршание листьями в парке, мягкий шарф, простые удовольствия, которые ощущаются на телесном уровне, вполне могут помочь", — говорит Паукова.

По ее словам, также принято считать, что осень — время новых начинаний, и, возможно, пришло время реализовать какие-то идеи, которые летом не хотелось воплощать в жизнь из-за жары.

Найти и обезвредить

"Осень вновь напомнила душе о самом главном // Осень, я опять лишен покоя", — поется в известной песне. Что же делать, если сезонная хандра подкралась незаметно и уже накрыла с головой?

Маэстро, музыку! Или почему танцевать – полезно для психического здоровья
© Руслан Альтимиров
Маэстро, музыку, или Почему танцевать – полезно для психического здоровья

"Если вы уже замечаете, что хандрите, задайте себе вопрос, чего именно вам сейчас не хватает? Что именно вызывает расстройство? Понаблюдайте за своими эмоциями, возможно, имеет смысл завести дневник, в котором вы могли бы записывать ситуации, вызывающие у вас негативные эмоции, с тем чтобы лучше понять причины", — советует психолог.

Она утверждает, что, отследив и осознав свои эмоции глубже, вы сможете разработать свои собственные рецепты того, как бороться с плохим настроением и апатией.

"Возможно, ответы проще, чем кажутся: например, вам не хватает света, и тогда может помочь светотерапия или просто пара лишних светильников в комнате или на рабочем месте. Однако, возможно, сниженное настроение осенью — проявление более серьезной неудовлетворенности какой-либо из сфер, и тогда дневник поможет вступить с собой в честный диалог или точнее сформулировать запрос для похода к психологу", — говорит Анна Паукова.

Если вам кажется, что осень — это неизбежное препятствие на пути к лету и солнцу, то ради собственного самочувствия постарайтесь найти и в ней что-то хорошее, будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте, что у "природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать".

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