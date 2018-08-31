Что такое осень, или Как правильно подготовиться к наступающему сезону

Что такое осень, или как правильно подготовиться к наступающему сезону

Что такое осень, или как правильно подготовиться к наступающему сезону

Для многих осень — это не только теплые свитера, уютные пледы и горячий чай. Это время года традиционно принято ассоциировать с простудами, хандрой и общим упадком сил. Но так ли все печально на самом деле и что нужно делать, чтобы встретить новый сезон во всеоружии?

Если хочешь быть здоров

Первое, о чем стоит позаботиться, — физическое состояние. Наш иммунитет действительно может пострадать от резкого перепада температур, который свойственен осеннему сезону.

Врач-терапевт Наталья Поклонова утверждает, что особое внимание нужно обратить на витамины: по ее словам, начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом. При этом не стоит забывать и о натуральных источниках витаминов, которых пока в достатке.

"Задел мы копим еще в конце лета, когда у нас много натуральных фруктов и овощей. Правильное питание — это тоже залог здоровья, мы должны в достаточном количестве получать витамины в натуральном виде", — говорит Поклонова.

По ее словам, необходимо помнить и о физических нагрузках — умеренные, они должны присутствовать в распорядке дня. Врач отмечает, что даже такие простые упражнения, как прогулки на свежем воздухе, пойдут на пользу.

"Это и вентиляция легких — мы получаем больше кислорода, что положительно сказывается на состоянии организма, и тренировка сердечной мышцы, а раз сердечная мышца работает хорошо, то мы будем получать больше витаминов, микроэлементов и кислорода", — объясняет врач.

© РИА Новости / Виталий Аньков Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом. © РИА Новости / Виталий Аньков Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.

Очень полезным для подготовки к осени Наталья Поклонова считает плавание в бассейне — помимо физической нагрузки это еще и хороший способ закаливания, ведь вода в бассейне, как правило, довольно прохладная.

Другая процедура, которая поможет укрепить здоровье, — массаж. Его врачи особенно рекомендуют в межсезонье.

"Эта процедура оздоравливает, улучшает общий тонус и повышает иммунитет", — говорит Поклонова.

Найти баланс

Когда осень уже окончательно вступит в свои права, необходимо помнить о том, что одеваться всегда нужно сообразно погоде за окном — не слишком утепляться, но и постараться не переохлаждаться. В противном случае комбинация неправильно подобранного гардероба и переменчивой осенней погоды может стать причиной простуды или других проблем со здоровьем.

Считается, что лето — период отдыха, а вот осень — старт нового рабочего сезона. Здесь тоже очень важно найти и сохранить здоровый баланс.

"В наше суматошное время это тяжело, конечно, соблюдать, но нужно постараться чередовать правильный режима труда и отдыха. Мы все страдаем тем, что не умеем отдыхать, не даем себе отдыхать, перерабатываем. Накапливается усталость, что будет приводить нас к негативным ощущениям — слабости, повышенной утомляемости, головокружениям", — комментирует врач.

Наталья Поклонова отмечает, что не надо упускать из вида и вакцинацию.

"Она актуальна, особенно для ослабленных групп населения, коими являются дети, пожилые и ослабленные хроническими заболеваниями люди", — говорит врач.

© РИА Новости / Максим Богодвид Врач утверждает, что не надо упускать из вида и вакцинацию. © РИА Новости / Максим Богодвид Врач утверждает, что не надо упускать из вида и вакцинацию.

Терапевт указывает, что каждый человек знает про состояние своего здоровья, и если он подвержен частым простудным заболеваниям, то рекомендуется пройти вакцинацию, и сделать это нужно вовремя.

И главный залог хорошего самочувствия — это, конечно, своевременное, при любых неприятных ощущениях, обращение к врачу, который подберет лечение и профилактические процедуры.

"Доктор всегда более компетентно назначит лечение", — подчеркивает Наталья Поклонова.

Цвет настроения — осень

Осенняя хандра — совсем не выдумка. Это один из вариантов так называемого сезонного аффективного расстройства, которое необязательно возникает осенью — кто-то наоборот более склонен к весенней сезонной депрессии.

"Специфика сезонного расстройства настроения в том, что оно имеет четкие временные рамки и связано с определенными климатическими и погодными условиями (хотя все еще нет однозначного понимания механики того, как и за счет чего оно возникает). Изменения длительности светового дня, температурного режима и тому подобное естественным образом влияют и на наше функционирование как биологических существ. Возникающие "сбои" могут проявляться в виде подавленного настроения, сонливости, раздражительности, легкой апатии", — объясняет психолог Анна Паукова.

При этом очень важно не перепутать сезонную грусть с более тяжелыми состояниями, находясь в которых нужно показаться специалисту.

"Понятно, что любые расстройства настроения имеют градации. Если сил меньше, чем обычно, грустно, расстраивает погода за окном, хочется тепла и уюта, то вероятнее всего, это период адаптации к новым погодным условиям", — отмечает психолог.

Однако, по ее словам, если человек замечает, что теряет возможность справляться со своими эмоциями и его ничто не радует, не вызывает интереса, он начинает испытывать проблемы со сном или питанием, то, возможно, стоит задаться вопросом о более глубоких причинах, в том числе — серьезной депрессии, и проконсультироваться с психологом.

© РИА Новости / Денис Абрамов Осенняя хандра — один из вариантов так называемого сезонного аффективного расстройства. © РИА Новости / Денис Абрамов Осенняя хандра — один из вариантов так называемого сезонного аффективного расстройства.

Если человек знает, что ему свойственна осенняя хандра, можно попробовать заранее подготовить себя к новому сезону. Например, психолог рекомендует уже сейчас спросить себя: а что хорошего случалось с ним осенью в прошлые года? Как удавалось противостоять подавленному настроению и как можно сделать это сейчас?

"Поход в лес за грибами, шуршание листьями в парке, мягкий шарф, простые удовольствия, которые ощущаются на телесном уровне, вполне могут помочь", — говорит Паукова.

По ее словам, также принято считать, что осень — время новых начинаний, и, возможно, пришло время реализовать какие-то идеи, которые летом не хотелось воплощать в жизнь из-за жары.

Найти и обезвредить

"Осень вновь напомнила душе о самом главном // Осень, я опять лишен покоя", — поется в известной песне. Что же делать, если сезонная хандра подкралась незаметно и уже накрыла с головой?

"Если вы уже замечаете, что хандрите, задайте себе вопрос, чего именно вам сейчас не хватает? Что именно вызывает расстройство? Понаблюдайте за своими эмоциями, возможно, имеет смысл завести дневник, в котором вы могли бы записывать ситуации, вызывающие у вас негативные эмоции, с тем чтобы лучше понять причины", — советует психолог.

Она утверждает, что, отследив и осознав свои эмоции глубже, вы сможете разработать свои собственные рецепты того, как бороться с плохим настроением и апатией.

"Возможно, ответы проще, чем кажутся: например, вам не хватает света, и тогда может помочь светотерапия или просто пара лишних светильников в комнате или на рабочем месте. Однако, возможно, сниженное настроение осенью — проявление более серьезной неудовлетворенности какой-либо из сфер, и тогда дневник поможет вступить с собой в честный диалог или точнее сформулировать запрос для похода к психологу", — говорит Анна Паукова.

Если вам кажется, что осень — это неизбежное препятствие на пути к лету и солнцу, то ради собственного самочувствия постарайтесь найти и в ней что-то хорошее, будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте, что у "природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать".