Правила красоты и здоровья: как ухаживать за кожей летом

Несмотря на то что лето уже на исходе, период активного солнечного излучения не спешит завершаться. И в городе в средней полосе России, и на отдыхе в жарких странах необходимо помнить о правилах ухода за кожей в летний сезон. Корреспондент "Социального навигатора" поговорил с главным дерматовенерологом департамента здравоохранения Москвы, профессором Николаем Потекаевым о том, как защитить кожу от вредного излучения, выбрать идеальный санскрин и правильно ухаживать за собой в летний сезон.

Солнце не только поднимает настроение и снабжает витамином D, но и может оказывать неблагоприятное воздействие на кожу, например спровоцировать обезвоживание, фотостарение, пигментацию и обострение воспалительных процессов (в том числе солнечное акне). Кроме того, повышается риск появления злокачественных новообразований.

"Основное правило ухода за кожей летом — защита от ультрафиолетового излучения, применение солнцезащитных средств с SPF50+", — говорит Потекаев.

Санскрины актуальны круглый год, так как опасное излучение есть даже зимой, но летом к их выбору нужно отнестись особенно внимательно.

Как выбрать санскрин?

На всех продуктах, которые способны обеспечить защиту от излучения, будь то полноценный санскрин или увлажняющий крем с добавленной защитой, есть аббревиатура SPF.

Sun Protective Factor, буквально "фактор защиты от солнца", указан на упаковке в цифрах — это степень защиты. Она бывает довольно легкой (SPF15) или настоящей тяжелой артиллерией (SPF50+).

"Подбор фактора защиты зависит от фототипа кожи: так, для смуглой кожи требуется меньший SPF, для светлой кожи — высокий", — объясняет Потекаев.

Он отмечает, что для людей со светлой кожей (1-2 фототип) универсальными являются средства с SPF50+. Для более смуглой кожи (2-3 фототип) зачастую будет достаточно фактора 25-30.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Защита от солнца — обязательное условие ухода за кожей летом © РИА Новости / Сергей Мальгавко Защита от солнца — обязательное условие ухода за кожей летом

Если вы долго находитесь на солнце, особенно в жарких странах, солнцезащитное средство рекомендуется наносить каждые 2-3 часа и после купания. В городе, если вы пребываете на солнце периодически, санскрин нужно нанести на кожу за 20 минут до выхода на улицу и тоже обновлять в течение дня.

В санскринах встречаются два типа фильтров: физические и химические. Первые отражают и рассеивают УФ-излучение, не впитываются в кожу и работают на поверхности. Основной недостаток средств такого типа — на коже появляется матовая пленка.

Химические фильтры поглощают УФ-излучение, хорошо растворяются в воде и легко впитываются. Однако эти фильтры склонны разрушаться под действием ультрафиолета и образовывать аллергенные продукты реакции. Чтобы этого не происходило, нужно часто наносить средства на кожу, в том числе после каждого контакта с водой.

"Учитывая особенности каждого из фильтров, лучше всего выбирать средства, сочетающие и те, и другие фильтры", — подводит итог Потекаев.

Он также рекомендует отдавать предпочтение продуктам, которые защищают сразу от двух типов излучения — на упаковке такого санскрина, как правило, есть указание об этом в виде надписи UVA и UVB.

Защититься от солнца можно как отдельным средством, так и увлажняющим кремом или тональным средством. Отдельно используемый санскрин нужно наносить на кожу после основных этапов ухода — очищения, тонизирования и увлажнения. Защита в составе средств для ухода или декоративных средств позволяет сократить этапы ухода за кожей, но зачастую фактор защиты в них в пределах 30 — этого может быть недостаточно.

Как ухаживать за кожей летом

Традиционная и универсальная схема ухода — очищение, тонизирование, увлажнение — остается актуальной и летом, однако средства должны увлажнять кожу более интенсивно и при этом обладать максимально легкой текстурой.

"Важно учитывать тип кожи и подбирать средства для ежедневного ухода с менее плотной и жирной текстурой, отдавать предпочтение легким эмульсиям вместо жирных кремов, так как потоотделение и продукция кожного сала в этот период всегда повышенные. Некоторым пациентам, склонным к пигментации, рекомендовано добавлять наружные средства с депигментирующими компонентами или активными веществами, препятствующим образованию пигмента. Данные компоненты могут входить как в солнцезащитное средство, так и в средство для ежедневного ухода", — говорит Потекаев.

Также летом нежелательны пилинги и аппаратные методики воздействия на кожу — все это увеличивает риск пигментации из-за нарушения целостности кожного покрова.

"Лето — лучшее время для интенсивного увлажнения, косметологических уходовых процедур, направленных на восстановление и увлажнение, биоревитализации и плазмотерапии", — говорит Потекаев.

Что касается макияжа, то летом не рекомендуется использовать тональные средства с кремовой текстурой — обойтись легкими пудровыми основами или BB-кремами, которые не только замаскируют недостатки кожи, но и увлажнят ее. Зачастую такие средства также включают в себя фильтры от солнечного излучения — в среднем это, как уже говорилось, SPF30, но такого фактора вполне достаточно в условиях города.

Другие важные правила

Косметический уход — только часть ухода за кожей летом. Желательно также выбирать одежду из легких натуральных тканей, носить солнцезащитные очки и головные уборы. Рекомендуется увеличить количество питьевой воды до 2 литров, пища не должна быть тяжелой.

"Стоит отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, которые богаты витаминами и микроэлементами, необходимыми для функционального поддержания организма, в том числе защитной и восстановительной функции кожи", — объясняет Потекаев.

Специалист подчеркивает, что летом важно не забывать об антиоксидантах, которые препятствуют повреждению мембраны клеток. Большое количество антиоксидантов содержится в продуктах, богатых витаминами С, Е, каротином, флавоноидами, селеном — зеленом чае, какао, винограде, гранатах, цитрусовых и ягодах.