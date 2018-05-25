Россияне могут принять участие в опросе об ответственном донорстве крови

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В России впервые проводится интернет-опрос о донорстве в рамках социологического исследования "Ответственный донор. Эскиз к социальному портрету". Принять участие в нем всех желающих приглашают Национальный фонд развития здравоохранения и Всероссийский центр изучения общественного мнения. Проведение исследования стало возможным благодаря Фонду президентских грантов. Для того чтобы принять участие в опросе, нужно пройти по ссылке>>

Результаты опроса, а также серии интервью с экспертами — специалистами Службы крови, представителями некоммерческих организаций, инициативных групп, СМИ — помогут проанализировать основные социально-демографические, статусно-ролевые, стилевые характеристики регулярного донора, сдающего кровь на безвозмездной основе. Эти данные будут полезны для выстраивания эффективных стратегий работы, которая направлена на развитие ответственного донорства среди фактических и потенциальных доноров.

"Социологическое исследование проводится для того, чтобы впервые в российской практике составить портрет ответственного донора крови и ее компонентов, выявить представления о том, что такое ответственное донорство крови, у различных участников института донорства: собственно доноров, а также сотрудников Службы крови, организаторов и волонтеров донорского движения, представителей некоммерческих организаций и инициативных групп, журналистов, представителей органов власти, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — С помощью социологического исследования, которое включает не только интернет-опрос, но и расширенные интервью с экспертами в сфере донорства крови, будут проанализированы возможные барьеры развития ответственного донорства крови, мотивация участия в ответственном донорстве, каналы коммуникации, проанализирован уровень распространения и причины конфликтов, возникающих в сфере донорства крови, а также определятся меры по минимизации конфликтов".

Результаты исследования будут представлены на профильных донорских мероприятиях, включены в информационно-методические материалы Национального фонда развития здравоохранения и Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.