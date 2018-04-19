Заряд хорошего настроения, или Пет-терапия в действии

Снять стресс и зарядиться хорошим настроением — посетители котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге приходят сюда целыми семьями. Это хорошая возможность провести время вместе и получить позитивные эмоции от общения с кошками. Зоотерапия или, как ее еще называют, пет-терапия уже давно признана учеными как метод лечения различных заболеваний при помощи домашних животных. Однако кошачья зоотерапия считается одной из самых сложных: чтобы получить от усатого полосатого "доктора" медицинскую помощь, придется добиться его расположения. Если животное чем-то недовольно, то заставить его поменять гнев на милость будет непросто.