Серия видеоинструкций о донорстве появилась в открытом доступе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В открытом доступе появилась серия видеоинструкций — образовательных видеороликов, которые в доступной форме рассказывают о донорстве крови и ее компонентов и подготовке донорских акций. Ролики созданы Национальным фондом развития здравоохранения совместно с Центром крови ФМБА России при поддержке Фонда президентских грантов. Скачать файлы видеоинструкций о донорстве крови для использования в электронном виде и изготовления постеров можно по ссылке.

"Видеоформат существенно расширяет возможности для того, чтобы информация об ответственном регулярном безвозмездном донорстве крови и ее компонентов была доступна всем, — подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — Видеоролики можно демонстрировать не только по телевидению, на интернет-сайтах, в соцсетях, на видеоэкранах в организациях и учреждениях, их также можно предложить для размещения социально ответственным рекламным агентствам, показывать в транспорте, на рекламных видеоэкранах вне помещений, например. Многие добровольцы донорского движения не только размещают их на страничках в своих социальных сетях, но и пересылают в мессенджерах, показывают людям при личной встрече".

Подобный формат позволяет постоянно "носить" в своем смартфоне информацию о донорстве и при необходимости легко демонстрировать убедительный аргумент в пользу ответственного безвозмездного донорства, а значит, содействовать тому, чтобы безвозмездное донорство крови и ее компонентов становилось в России нормой для общества, нормой поведения ответственного гражданина.

Серия видеоинструкций о донорстве компонентов крови, подготовке "дней донора" и сохранении здоровья донора является частью информационно-методического материала "Быть организатором просто — 2", разработанного на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, который был предоставлен Фондом президентских грантов.