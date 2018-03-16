Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов

16 марта в Москве во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина состоялся финальный этап "Межнациональной зарядки 180318: выбор чемпионов". Каждый из тренеров, проводивших зарядку, показывал элементы разминки того вида спорта, которым занимается сам. Участники зарядки отжимались, тянулись, отрабатывали удары и многое другое.