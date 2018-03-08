Гинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома

Гинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома

Гинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома

Женское здоровье до сих пор остается деликатной и мало обсуждаемой темой. Многие девушки и женщины тянут с визитом к доктору до последнего. Чаще всего причиной становится страх перед неизвестным: зачем идти, если ничего не беспокоит?

Накануне Международного женского дня корреспондент "Социального навигатора" поговорил с заведующей гинекологическим отделением, врачом высшей категории, акушером-гинекологом Юлией Троценко о том, какую роль играет в общении с пациентом психология, насколько важно сексуальным партнерам регулярно проходить обследование, а также о пользе контрацепции.

— Как часто нужно посещать гинеколога?

— На первый осмотр рекомендуется прийти не позднее 16 лет, при условии, что до этого девушку ничего не беспокоило.

На регулярной основе врача нужно посещать после начала половой жизни – один-два раза в год. А также каждый раз при смене полового партнера.

Как многие знают, планируемая беременность – это тоже обязательное условие для регулярных осмотров.

Очень важно отметить, что если девушка или женщина почувствует недомогание, то она должна прийти на прием незамедлительно.

— Как выстраиваются отношения с пациенткой, которая приходит на прием в первый раз?

— Безусловно, все, кто первый раз приходит к гинекологу, чувствуют скованность. Они не знают, как себя вести, не знают, что говорить, что делать. Мы своими наводящими вопросами в дружелюбной обстановке, с юмором, спрашиваем, что беспокоит, по какому вопросу обратилась, что хочет услышать, какую получить консультацию.

В первый раз осмотр необходимо провести наименее безболезненно, наименее травматично, чтобы потом у девушки, женщины не было боязни вновь приходить к гинекологу. Ни в коем случае нельзя грубить, нужно принять пациентку так, чтобы она чувствовала себя как дома.

— Как объяснить женщинам, что врача необходимо посещать регулярно?

— Необходимость посещения врача можно объяснить только тем, что таким образом человек ограждает себя от многих проблем.

Существуют заболевания, связанные с риском для жизни, и гораздо лучше сделать профилактический осмотр и сразу услышать диагноз или его отсутствие, нежели потом обращаться уже с жалобами, когда зачастую врач уже не в силах помочь.

Только таким образом можно настроить пациента на регулярное посещение врача, донести до его сознания, что состояние здоровья только в его руках. Никто не будет виноват, если что-то произойдет, здесь никто не хочет ему навредить, наоборот, все хотят только помочь.

— Какие болезни может выявить осмотр у врача у разных возрастных групп женщин?

— Как правило, в молодом возрасте, с момента начала половой жизни, наиболее часто можно выявить инфекционные заболевания женских половых органов, передающиеся половым путем, эрозию шейки матки, кольпиты и цервициты.

С 18 до 30 лет это могут быть воспалительные заболевания органов малого таза, дисфункции яичников.

После 45 выявляются такие заболевания, как гиперпластические процессы эндометрия, миомы матки, эндометриоз и самое грозное наше заболевание – рак.

Для женщин после 50, учитывая, что раковые заболевания молочных желез находятся на сегодняшний день на первом месте, рекомендуется явка к гинекологу с обязательной маммографией раз в год. И для исключения рака шейки матки онкоцитология шейки матки один раз в год. И тогда у нас женское население будет более здоровым.

— Бывают такие случаи, когда женщина приходит на прием к гинекологу, а ее проблема не связана с этой областью?

— Бывает очень часто. Человек не всегда знает, что именно у него болит. Ему кажется одно, а на самом деле другое. Мы в свою очередь исключаем свое и начинаем обследовать дальше. И очень часто заболевание оказывается по смежной дисциплине. Тогда сразу направляем к другому врачу и, более того, следим за судьбой пациентки.

© Из личного архива Юлии Троценко Заведующая гинекологическим отделением, врач высшей категории, акушер-гинеколог Юлия Троценко © Из личного архива Юлии Троценко Заведующая гинекологическим отделением, врач высшей категории, акушер-гинеколог Юлия Троценко

Симптомы могут быть стертыми, могут быть непохожими. Женщина обращается из-за болей внизу живота. Помимо матки, яичников, там располагается еще много органов. Почки могут быть причиной, кишечник очень часто.

— Насколько важно пройти обследование перед близостью с половым партнером?

— Пока девушка не увидит справку от своего полового партнера, тем более постоянного партнера, человека, которому она доверяет, планирует дальнейшую жизнь, замужество, детей, просьба и пожелание – предохраняться презервативом.

Прежде чем начинать половую жизнь с новым партнером, нужно сходить обследоваться и сдать анализы на половые инфекции.

Это можно сделать в любой коммерческой лаборатории, госструктуре, женской консультации по месту жительства, ведомственной поликлинике, даже анонимно.

Если инфекций не оказалось, все равно нужно прийти к врачу на консультацию для получения дополнительной информации по контрацепции.

На сегодняшний день среди людей молодого детородного возраста очень много носителей скрытых половых инфекций, не вылеченных вовремя, в будущем приводящих к бесплодию.

Впоследствии аборт может привести к эндометриозу и бесплодию, которое зачастую является последствием хаотичной половой жизни, необследованности партнеров и непредохранения, с одной стороны, от инфекций (презервативами), а с другой стороны, от нежелательной беременности.

— Берете ли вы на себя образовательные функции по части женского здоровья?

— Да, но за время приема 12 минут невозможно обо всем поговорить. С одной стороны, у нас время ограничено, с другой – очень немногие сейчас могут отпроситься с работы на осмотр. И женщина нередко считает: "У меня все хорошо, зачем я буду ходить".

В первую очередь образовательную часть на себя должны брать мамы. Они должны рассказать дочерям о том, что если их будет что-то беспокоить, надо обратиться ко врачу, что существует такой женский доктор, что в целях будущего сохранения здоровья, отсутствия проблем с беременностью и ее наступлением, деторождением надо обращаться к гинекологу.

Когда все это будет взаимодействовать – мама расскажет дома, а мы здесь, на своем рабочем месте, – все будет хорошо.

Беседовала Есения Бландова