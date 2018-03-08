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Здоровье

Гинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома

10:0008.03.2018
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© РИА Новости / Александр КондратюкГинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как домаГинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома
© РИА Новости / Александр Кондратюк

Женское здоровье до сих пор остается деликатной и мало обсуждаемой темой. Многие девушки и женщины тянут с визитом к доктору до последнего. Чаще всего причиной становится страх перед неизвестным: зачем идти, если ничего не беспокоит?

Накануне Международного женского дня корреспондент "Социального навигатора" поговорил с заведующей гинекологическим отделением, врачом высшей категории, акушером-гинекологом Юлией Троценко о том, какую роль играет в общении с пациентом психология, насколько важно сексуальным партнерам регулярно проходить обследование, а также о пользе контрацепции.

 Как часто нужно посещать гинеколога?

 На первый осмотр рекомендуется прийти не позднее 16 лет, при условии, что до этого девушку ничего не беспокоило.

На регулярной основе врача нужно посещать после начала половой жизни – один-два раза в год. А также каждый раз при смене полового партнера.

Как многие знают, планируемая беременность – это тоже обязательное условие для регулярных осмотров.

Очень важно отметить, что если девушка или женщина почувствует недомогание, то она должна прийти на прием незамедлительно.

 Как выстраиваются отношения с пациенткой, которая приходит на прием в первый раз?

Врач-гинеколог: сейчас и в 25 лет могут спросить, зачем так рано рожаешь
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач-гинеколог: сейчас и в 25 лет могут спросить, зачем так рано рожаешь

 Безусловно, все, кто первый раз приходит к гинекологу, чувствуют скованность. Они не знают, как себя вести, не знают, что говорить, что делать. Мы своими наводящими вопросами в дружелюбной обстановке, с юмором, спрашиваем, что беспокоит, по какому вопросу обратилась, что хочет услышать, какую получить консультацию.

В первый раз осмотр необходимо провести наименее безболезненно, наименее травматично, чтобы потом у девушки, женщины не было боязни вновь приходить к гинекологу. Ни в коем случае нельзя грубить, нужно принять пациентку так, чтобы она чувствовала себя как дома.

 Как объяснить женщинам, что врача необходимо посещать регулярно?

 Необходимость посещения врача можно объяснить только тем, что таким образом человек ограждает себя от многих проблем.

Существуют заболевания, связанные с риском для жизни, и гораздо лучше сделать профилактический осмотр и сразу услышать диагноз или его отсутствие, нежели потом обращаться уже с жалобами, когда зачастую врач уже не в силах помочь.

Только таким образом можно настроить пациента на регулярное посещение врача, донести до его сознания, что состояние здоровья только в его руках. Никто не будет виноват, если что-то произойдет, здесь никто не хочет ему навредить, наоборот, все хотят только помочь.

— Какие болезни может выявить осмотр у врача у разных возрастных групп женщин?

 Как правило, в молодом возрасте, с момента начала половой жизни, наиболее часто можно выявить инфекционные заболевания женских половых органов, передающиеся половым путем, эрозию шейки матки, кольпиты и цервициты.

Менее половины россиян слышали о вирусе папилломы человека
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Менее половины россиян слышали о вирусе папилломы человека

С 18 до 30 лет это могут быть воспалительные заболевания органов малого таза, дисфункции яичников.

После 45 выявляются такие заболевания, как гиперпластические процессы эндометрия, миомы матки, эндометриоз и самое грозное наше заболевание – рак.

Для женщин после 50, учитывая, что раковые заболевания молочных желез находятся на сегодняшний день на первом месте, рекомендуется явка к гинекологу с обязательной маммографией раз в год. И для исключения рака шейки матки онкоцитология шейки матки один раз в год. И тогда у нас женское население будет более здоровым.

 Бывают такие случаи, когда женщина приходит на прием к гинекологу, а ее проблема не связана с этой областью?

 Бывает очень часто. Человек не всегда знает, что именно у него болит. Ему кажется одно, а на самом деле другое. Мы в свою очередь исключаем свое и начинаем обследовать дальше. И очень часто заболевание оказывается по смежной дисциплине. Тогда сразу направляем к другому врачу и, более того, следим за судьбой пациентки.

© Из личного архива Юлии ТроценкоЗаведующая гинекологическим отделением, врач высшей категории, акушер-гинеколог Юлия Троценко
© Из личного архива Юлии Троценко
Заведующая гинекологическим отделением, врач высшей категории, акушер-гинеколог Юлия Троценко

Симптомы могут быть стертыми, могут быть непохожими. Женщина обращается из-за болей внизу живота. Помимо матки, яичников, там располагается еще много органов. Почки могут быть причиной, кишечник очень часто.

 Насколько важно пройти обследование перед близостью с половым партнером?

 Пока девушка не увидит справку от своего полового партнера, тем более постоянного партнера, человека, которому она доверяет, планирует дальнейшую жизнь, замужество, детей, просьба и пожелание – предохраняться презервативом.

Прежде чем начинать половую жизнь с новым партнером, нужно сходить обследоваться и сдать анализы на половые инфекции.

Это можно сделать в любой коммерческой лаборатории, госструктуре, женской консультации по месту жительства, ведомственной поликлинике, даже анонимно.

Если инфекций не оказалось, все равно нужно прийти к врачу на консультацию для получения дополнительной информации по контрацепции.

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© РИА Новости / Сергей Венявский
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На сегодняшний день среди людей молодого детородного возраста очень много носителей скрытых половых инфекций, не вылеченных вовремя, в будущем приводящих к бесплодию.

Впоследствии аборт может привести к эндометриозу и бесплодию, которое зачастую является последствием хаотичной половой жизни, необследованности партнеров и непредохранения, с одной стороны, от инфекций (презервативами), а с другой стороны, от нежелательной беременности.

— Берете ли вы на себя образовательные функции по части женского здоровья?

 Да, но за время приема 12 минут невозможно обо всем поговорить. С одной стороны, у нас время ограничено, с другой – очень немногие сейчас могут отпроситься с работы на осмотр. И женщина нередко считает: "У меня все хорошо, зачем я буду ходить".

В первую очередь образовательную часть на себя должны брать мамы. Они должны рассказать дочерям о том, что если их будет что-то беспокоить, надо обратиться ко врачу, что существует такой женский доктор, что в целях будущего сохранения здоровья, отсутствия проблем с беременностью и ее наступлением, деторождением надо обращаться к гинекологу.

Когда все это будет взаимодействовать – мама расскажет дома, а мы здесь, на своем рабочем месте, – все будет хорошо.

Беседовала Есения Бландова

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