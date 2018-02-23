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Здоровье

Биохакинг: гонка со смертью или самообман?

10:0023.02.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичБиохакинг: гонка со смертью или самообман?Биохакинг: гонка со смертью или самообман?
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Одной из главных тем конца прошлого года стал биохакинг — способ улучшить здоровье, активность и психологическое состояние с помощью здорового образа жизни, правильного питания, а главное, приема множества лекарственных препаратов и БАД.

Получается, что поговорка "здоровье и счастье за деньги не купишь" потеряла актуальность. А главное, их теперь можно подарить, например, мужчине на 23 февраля.

Но так ли эта технология полезна в жизни, как на бумаге, и откуда она появилась? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" рассказали заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков и психолог Татьяна Шалагина.

Новомодный тренд

По словам Павла Волчкова, биохакинг, а точнее, DIY-биология (от do it yourself — "сделай сам"), частью которой он является, возник в 1988 году. Тогда люди занимались экспериментами, например с кишечной палочкой или генной модификацией мышей, в качестве хобби. Опыты над собственным организмом появились позже.

Изначально, отмечает эксперт, биохакингом занимались лишь ученые из смежных областей или ушедшие в бизнес, но не желавшие бросать исследования. Но сегодня из-за доступности оборудования для экспериментов к ним присоединилось множество любителей, знания которых ограничиваются лишь научно-популярными статьями в журналах, так как статьи из профессиональных журналов для них слишком сложны.

Подконтрольная эволюция: какие перспективы открывает генная инженерия
© Константин Ермолаев
Подконтрольная эволюция: какие перспективы открывает генная инженерия

"Если человеку показать статью из Nature, то каждое второе слово вызовет у него затруднение. Но если разжевать ему эту информацию, то он подумает, что тоже сможет заниматься наукой", — подчеркнул Волчков.

"Тот хайп в отношении биохакинга, а это именно хайп, вырос из того, что огромное количество научной литературы было адаптировано популяризаторами науки", — отметил Волчков.

В DIY-биологии, считает ученый, нет ничего плохого. Это как хобби. Если у человека есть интерес, почему нет? Кто-то столярными работами занимается после работы в банке, а кто-то любит читать научные статьи и ставить опыты.

Что же стоит за этим хайпом?

Однако, если рассматривать биохакинг как способ улучшить здоровье и усилить активность, то все не настолько однозначно.

"С точки зрения ученых, худшее, что вы можете сделать, — это поставить эксперимент на себе. В науке есть догма, что вы не можете ничего делать на себе, иначе сами себя лишаете объективности исследования", — подчеркнул Волчков.

Для достижения нужного эффекта биохакеры принимают различные медикаменты, в том числе антидепрессанты.

"Насколько я понимаю, автор статьи из Америки, а там сейчас беда с психотропными препаратами. Взять, к примеру, "Ксанакс". Это чума Америки в данный момент. Это антидепрессант, на котором сидит около 20% взрослых американцев", — отметил Волчков.

По его словам, этот препарат снимает чувство страха. Вы перестаете психовать, испытывать стресс и просто объективно воспринимаете реальность. Однако к нему возникает колоссальное привыкание. "С "Ксанакса" очень сложно слезть, это практически как наркотик, потому что есть так называемая ксаноксовая ломка", — подчеркнул Волчков. Перестав принимать препарат, отмечает эксперт, человек начинает постоянно испытывать беспричинные приступы страха.

© РИА Новости / Денис АбрамовДля достижения нужного эффекта биохакеры принимают различные медикаменты, в том числе антидепрессанты
© РИА Новости / Денис Абрамов
Для достижения нужного эффекта биохакеры принимают различные медикаменты, в том числе антидепрессанты

"Вы же понимаете, что если подавлять свои страхи или эмоции и при этом повышать дозу препарата, то потом будет постэффект. Это справедливо чуть ли не ко всем препаратам, которые мы употребляем", — подчеркнул Волчков.

Бывают и другие последствия. Можно быстро исчерпать ресурс своего организма. Яркий пример — спорт.

Главный биохакинг современности

"Вы же понимаете, что современный спорт — это соревнование фармацевтики? Это тот профессиональный, контролируемый врачами биохакинг, который сегодня существует. Очевидно, что там могут быть последствия", — отметил он.

Например, по словам Павла Волчкова, благодаря инъекциям эритропоэтина, препарата, который спортсмены изначально принимали в виде допинга, можно повысить количество эритроцитов в крови до невероятного уровня, что позволит пробежать марафон без одышки. Однако, если системно принимать этот препарат, то стволовые клетки будут быстрее делиться, а значит, их ресурс будет быстрее исчерпан.

© РИА Новости / Илья ПиталевСовременный спорт — это соревнование фармацевтики
© РИА Новости / Илья Питалев
Современный спорт — это соревнование фармацевтики

"Но это клинический случай, не думаю, что это еще используют в биохакинге", — подчеркнул Волчков.

Научный прорыв или обычный страх?

"Вообще лекарство от всех болезней продавалось всегда. Эти заявления были и 1000 лет назад, и 100. В этом нет ничего нового. Сегодня поменялась лишь обертка", — подчеркивает Волчков.

Как говорится, спрос рождает предложение.

"Если вы страждущим, коих масса вокруг, предложите лекарство от рака, к вам немедленно обратятся", — отметил Волчков.

Страх смерти — одна из причин популярности биохакинга, считает Татьяна Шалагина.

"В нашем современном социуме смерть считается чем-то ужасным, мерзким, неприличным, поэтому нужно любыми способами постараться ее отодвинуть и продлить свою жизнь. Конечно же, стремление жить долго, сохраняя двигательную и умственную активность, — это здорово. Но без фанатизма!", — отмечает Шалагина.

Любой фанатизм, по словам психолога, — прямой путь к зависимости. А зависимость — это болезнь.

Шалагина также считает, что современные люди увлечены стремлением продлить жизнь как можно дольше и биохакинг будет пользоваться все большей популярностью.

"Это явление очень опасно для психики, так как нарушает законы природы. А в природе физическое тело человека неразрывно связано с психикой. Невозможно стать мудрым аксакалом, будучи в молодом и активном теле", — отметила психолог.

По ее словам, мудрость требует покоя и созерцания, а молодое тело — постоянного движения.

"Природа уже все сделала, разумно и целесообразно устроив жизнь. Стоит ли идти против природы?! Тем более что ни один подобный опыт еще не удался…", — подытожила она.

Беседовал Константин Ермолаев

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