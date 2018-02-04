Врач-онколог: профилактика рака начинается с изменения стиля жизни

Врач-онколог центра лучевой терапии "ОнкоСтоп" Алексей Ильюхов в День борьбы против рака рассказал "Социальному навигатору" о том, какие обследования необходимо проходить для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также почему врача общей практики нужно посещать хотя бы раз в год.

— Что подразумевается под профилактическими мероприятиями раковых заболеваний? В чем их суть? Зачем нужно их проводить?

— Во-первых, к подобным мероприятиям относится изменение стиля жизни человека, изменение образа его мысли. В нашей стране принято немного халатно относиться к своему здоровью и профилактическим осмотрам у доктора. Этому способствует российский менталитет, а также некоторые сложности в организации нашего здравоохранения.

Однако каждому человеку необходимо понять, что, чем более внимательно он будет относиться к своему здоровью, тем дольше он проживет.

Одним из важных этапов в профилактике онкологических заболеваний является работа специалистов первичного звена и их онкологическая настороженность. Врачи-онкологи, как правило, не занимаются профилактическими мероприятиями, так как наша основная задача заключается в лечении онкологических заболеваний.

Онкологическое заболевание важно выявить на ранней стадии. Тогда шанс для радикального лечения очень высок.

К обследованиям, которые выполняются в рамках ранней диагностики онкологических заболеваний относятся: для женщин — гинекологический осмотр и УЗИ малого таза для женщин, рентген грудной клетки в двух проекциях или КТ органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости. В определенной возрастной группе — анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) у мужчин, осмотр молочных желез, маммография — у женщин.

— Для выявления опухолей на ранних стадиях потребуется дополнительное обучение врачей первого звена?

— Для терапевтов очень важно не только обучение (обучение коммуникативным навыкам), но и разъяснительная работа с пациентами о важности регулярного посещения специалистов с профилактической целью.

— Пока население неактивно включается в профилактику онкологических заболеваний?

— Сейчас все чаще ведущие федеральные клиники, частные центры стали самостоятельно проводить специальные акции по ранней диагностике рака, в рамках которых люди могут обратиться за консультацией к специалистам-онкологам и выполнить диагностические процедуры. Такие мероприятия пользуются большой популярностью у населения.

По собственному опыту могу сказать, что люди, особенно это касается регионов, очень хорошо относятся к таким мероприятиям и активно принимают в них участие.

— В столице здоровью уделяют меньше внимания, чем в регионах?

— Я бы так не сказал. Здоровый образ жизни набирает все большую популярность, и что особенно приятно, среди молодого населения. Они активно занимаются спортом, отказываются от вредных привычек. Думаю, что в столице здоровье среди молодежи — один из приоритетов.

© РИА Новости / Максим Блинов Активный и здоровый образ жизни может снизить вероятность заболевания раком © РИА Новости / Максим Блинов Активный и здоровый образ жизни может снизить вероятность заболевания раком

Почему в регионах люди активнее реагирует на такие мероприятия? Как правило, уровень медицины в некотором смысле отстает от федерального. В некоторых регионах существует реальный дефицит специалистов узкого звена, а именно онкологов. Поэтому принять участие в таком мероприятии для человека, проживающего в регионе — это реальный шанс получить качественную диагностику и консультацию на уровне федерального центра.

Регулярные обследования – важная часть профилактики

— Какие группы риска существуют для онкологических заболеваний?

— В группе риска люди, которые не ведут здоровый образ жизни, люди с избыточной массой тела, имеют вредные привычки, люди, имеющие определенные заболевания, к которым относится, например, гепатит, цирроз печени, паразитарное поражение печени и другое.

Высокий риск развития рака ободочной кишки у тех людей, которые имеют множественные полипы. Определенные типы вируса папилломы человека повышают риск заболеваний рака шейки матки и рак полового члена.

Так же к повышающим риск развития рака кроме вируса папилломы человека относится носительство вируса ЭпштейнБарр, вирусы, вызывающие гепатит.

Кроме этого существуют наследственные факторы. Особенно это характерно для рака ободочной кишки и молочной железы. Особое внимание необходимо обратить тем пациентам, в семьях которых уже встречаются онкологические заболевания.

Если у кого-то из близких родственников было диагностировано заболевание, онкологи рекомендуют сделать первое исследование на данный вид рака на пять лет раньше, чем онкология была выявлена у родственника.

Поводом для внеочередной диагностики являются ранее не беспокоившие симптомы: подкожный узел любой локализации, упорный кашель, образование на коже, и т.д. Например, колоректальный рак нередко проявляется в виде кровотечений или изменений функций кишечника (запоры, поносы).

Для женщин показаниями для обращения к врачу и маммографии могут стать уплотнения в молочной железе, изменения на коже или выделения из соска, увеличение подмышечных лимфатических узлов.

Также большим фактором риска является инсоляция (нахождение под прямыми ультрафиолетовыми лучами). Некоторое время назад у нас были популярны солярии. Это очень повышает риск получения злокачественных опухолей кожи.

Советская привычка "жариться" на солнце ни к чему хорошему не приводит. Кроме повреждений кожи у людей резко возрастает риск получить меланому.

— Как часто нужно посещать врача, чтобы выявить рак? К какому врачу идти?

— В качестве профилактического обследования рекомендуем: мужчинам до 50 лет один раз в год выполнять рентген грудной клетки в двух проекциях или КТ (компьютерная томография), УЗИ брюшной полости и ЭГДС (гастроскопия), после 50-ти лет добавляется анализ крови на ПСА и однажды 50-ти летнему мужчине нужно набраться смелости и сделать колоноскопию. Если на этом исследовании ничего не обнаружат, его можно не повторять.

Женщинам до 45 лет раз в год нужны рентген или КТ грудной клетки, УЗИ брюшной полости и осмотр маммолога, раз в полгода визит к гинекологу и УЗИ органов малого таза. После 45 лет к этому списку прибавляем ежегодную маммографию. А по достижении 50-ти лет нужно показать пример мужчинам и сделать колоноскопию.

— Как мотивировать людей пройти осмотр?

— Это сложный вопрос. Могу сказать так, что даже многие близкие мне люди не проходят те элементарные мероприятия, которые я вам перечислил. Скорее, это вопрос мотивации и доверия к нашей медицине. Человек сам должен нести ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких.

© РИА Новости / Виталий Аньков Регулярные обследования помогут выявить онкологическое заболевание на ранней стадии © РИА Новости / Виталий Аньков Регулярные обследования помогут выявить онкологическое заболевание на ранней стадии

В силах же врачей на данный момент, напоминать о важности профилактики онкологических заболеваний и последствий для здоровья, которые они несут за собой.

Онкологическое заболевание может не подавать знаков

— Есть мнение, что если опухоль не болит и ты не теряешь вес, то это не рак. Это правда?

— Во-первых, это предубеждение. Злокачественные опухоли могут давать болевые ощущения. И довольно часто такие болевые ощущения проявляются при саркоме костей.

Нередко мы сталкиваемся с тем, что злокачественная опухоль кости возникает после травмы у молодых людей. К сожалению, специалисты первичного звена их принимают за другие заболевания, пропускают, лечат как травму, греют. В итоге, мы получаем пациента в запущенной 3 и 4 стадии, когда лечение более длительное и многоэтапное.

Чаще всего с синдромом пальпируемой опухоли сталкиваются онкологи, работающие с раком молочной железы. Женщины находят у себя ранее не выявляемый плотный узел, который не болит и, к нашему большому сожалению, очень часто наши женщины обращаются к специалисту очень поздно, рассуждая так: "Я потом приду, потому что к онкологу страшно идти, он еще что-то найдет". Какое-то время женщина так и ходит, и только когда опухоль достигает немалых размеров, она идет на прием к врачу.

— А по поводу резкой потери веса?

— Симптом потери веса относится к симптомам общего характера, которые связаны с отравлением организма. Чем больше опухолевые массы, тем больше организм будет "отравляться". В этом случае действительно возможно резкое снижение массы тела. Также к этой группе симптомов относятся: повышение температуры, потливость, общая усталость, астения.

Если опухоль небольшая, то, вероятнее всего, она не будет вызывать никаких симптомов вообще. Это одна из проблем онкологии. Опухоль на ранней стадии, если она не видна и находится в том месте, которое мы не можем пропальпировать, может быть обнаружена только случайно. Она не будет вызывать каких-то тягостных симптомов. Человек не будет никак ее чувствовать.

Сама по себе вакцина не сработает

— Какие новые методы профилактики применяются? Есть ли новые отечественные разработки против болезни?

— В профилактике онкологических заболеваний самые действенные диагностические мероприятия просты: рентген, ультразвуковое исследование, КТ, визуальный осмотр, морфологическое исследование.

К эффективной профилактике рака шейки матки относят вакцинацию от вируса папилломы человека в юном возрасте (девочки до 16 лет).

В столичном регионе наблюдается большая концентрация выскотехнологичного оборудования. Сколько у нас ПЭТ центров, центров лучевой терапии, медицинских учреждений, имеющих КТ и МРТ, но в тоже время медицина далека от пациента, доступность конкретной диагностической или лечебной процедуры низкая. Здоровые люди не мотивированы на регулярные осмотры. В результате имеем страшную статистику по заболеваемости и смертности.

Важно понимать, что сами по себе новейшие лекарства, современные методы диагностики и терапии не могут предотвратить и лечить рак. Их должны применять специалисты, а пациенты должны понимать, что с ними происходит, как и зачем их собираются обследовать и лечить.

Беседовала Алина Курамшина