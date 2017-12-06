Шипков: Отставание в сроках создания фармрынка ЕАЭС – незначительно

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Представителям фармацевтического сектора повезло, что именно эта отрасль выбрана в качестве пилотной для создания общих рынков ЕАЭС — такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков в ходе сессии "Единый рынок лекарственных средств ЕАЭС — от формирования к правоприменению" IV Евразийского экономического конгресса.

"Мы с самого начала все горячо поддержали региональную интеграцию, вместе с представителями Евразийской комиссии. И мы включились в тяжелую работу. Нам всем повезло, что президенты стран-участниц поставили очень высокую планку как по срокам интеграции, так и по уровню интеграции", — сказал Шипков.

При этом он отметил, что есть небольшое опоздание по ранее заявленным срокам появления единого лекарственного рынка. Тем не менее, по словам Шипкова, в масштабах интеграционных процессов это опоздание можно считать незначительным.

Также Шипков рассказал, что представители фармацевтической индустрии готовы всесторонне помогать Евразийской комиссии в формировании единого фармацевтического рынка.