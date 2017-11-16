В столичном парке "Зарядье" откроется медицинский лекторий

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Московские врачи разных специальностей примут участие в лектории "Бегу к врачу". Встречи будут проходить дважды в месяц в парке "Зарядье". Всего запланировано 15 лекций, сообщает mos.ru.

"Задача лектория "Бегу к врачу" — расширить медицинский кругозор москвичей, объяснить важность своевременного обращения к врачам, воспитать чувство ответственности за свое здоровье", — объяснил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Специалисты расскажут москвичам о том, как справиться с сезонными болезнями и почему нужно проходить регулярные обследования, как сохранить здоровье в условиях мегаполиса и каких врачей стоит посещать перед марафонами.