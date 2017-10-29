Отказ от вредных привычек и жирной пищи – главная профилактика инсульта

Инсульт (от латинского insulto — "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.

В большинстве стран мира инсульт врачи относят к наиболее распространенным причинам неврологических расстройств, приводящим к разной степени инвалидизации, а значит, и нетрудоспособности.



Всемирный день борьбы с инсультом проходит ежегодно 29 октября. В преддверии этого дня корреспондент "Социального навигатора" поговорил с директором по развитию первого и единственного российского фонда по борьбе с инсультом в России "ОРБИ".

— Екатерина, правда ли, что инсульт за последние годы начал "молодеть" и, как вы думаете, с чем это связано?

— Да, к сожалению, инсульт начал "молодеть". На различных конференциях врачи рассказывают, что еще лет десять назад, когда инсульт происходил у молодого человека 20-30 лет, это было каким-то редким случаем.

Я перед нашим с вами интервью специально просмотрела статистику и могу сказать, что сейчас 40% инсультов в России происходит у людей работоспособного возраста. Понятно, что это не только 20-30 лет, это и 40-50. Причина того, что инсульт молодеет, — это, конечно же, образ жизни. К этому приводит малоподвижный образ жизни, нездоровое, вредное питание, алкоголь, курение. Нам всем нужно стараться немножечко менять свой образ жизни, для того чтобы избежать инсульта.

— Как можно предотвратить инсульт? Какая профилактика этого заболевания?

— Существует инсульт, который провоцируют другие болезни, такие, например, как сахарный диабет, повышенное давление. Этим людям нужно особенно внимательно к себе относиться. Профилактикой является отказ от вредных привычек. Питание с уклоном в сторону нежирной пищи. Мы всегда на своих семинарах по профилактике инсульта говорим о том, что невозможно человеку все время питаться правильно и никакими угрозами мы никого не заставим это делать.

© РИА Новости / Евгений Биятов Профилактикой является отказ от вредных привычек. Питание с уклоном в сторону нежирной пищи © РИА Новости / Евгений Биятов Профилактикой является отказ от вредных привычек. Питание с уклоном в сторону нежирной пищи

Но все-таки нужно чуть-чуть изменить свои пищевые привычки. Конечно, иногда хочется наесться каких-нибудь пельменей и это, наверное, нужно иногда делать, чтобы поднимать себе настроение. Но это не должно быть ежедневным питанием. Жирная пища не должна превалировать над овощами, фруктами.

И вообще, надо следить за своим здоровьем. Я считаю, что наш фонд и вообще борьба с инсультом — это о любви к себе. Надо задумываться о своем здоровье, о своей жизни и о главном нашем орудии труда — мозге.

— Если кто-то рядом плохо себя почувствовал, и есть подозрение, что это инсульт, что следует делать?

— Если человеку рядом стало плохо, нужно попросить его улыбнуться, при инсульте один уголок рта будет опущен. Еще надо попросить поднять обе руки, при инсульте человек не сможет этого сделать или одна рука быстро упадет. Также надо попросить назвать свое имя. Если речь бессвязна, то это тоже симптом инсульта. Если есть все три симптома надо срочно вызывать скорую помощь.

— Но до этого что-то можно предпринять самостоятельно?

— Очень много по интернету бродит всяких рецептов, как спасать человека при инсульте. Нужно запомнить одно средство спасения — скорая помощь. Ничего больше сделать нельзя. И чем быстрее человек попадет в стационар, тем меньше будут последствия инсульта.

Если вы поняли по симптомам, что у вас или у кого-то рядом с вами инсульт, то не надо идти к соседке за таблеточкой или за советом, не надо пить сладкий чай — первым делом надо вызвать скорую. Если у человека реально случился инсульт, то лекарства могут быть опасны. Потому что человек парализован, а вы даете ему таблетку, и он может умереть не от инсульта, а от того, что он подавится этой таблеткой.

Главный враг инсульта — это время. У врачей есть 3,5-4 часа для того, чтобы спасти мозг человека и самого человека. И чем меньше этот интервал времени, тем лучше. Если проходит более четырех часов, то последствия необратимые и это уже инвалидизация или смерть.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова У врачей есть 3,5-4 часа для того, чтобы спасти мозг человека и самого человека © РИА Новости / Наталья Селиверстова У врачей есть 3,5-4 часа для того, чтобы спасти мозг человека и самого человека

Вокруг инсульта много мифов. Инсульт очень распространен, 600 тысяч человек в год в России переносят инсульт. Это огромные цифры. И некоторым людям кажется, что это как грипп.

Понятно, что у нас население не очень любит обращаться к врачам. Но это нужно делать. Есть еще один момент — очень часто бывают случаи повторных инсультов. Потому что доктор назначает лечение, а пациент самовольно делает перерыв или вовсе отменяет его.

— Государственные медицинские учреждения участвуют в реабилитации больных после инсульта?

— Сейчас в России начинается развитие реабилитационных центров, отделений на базе государственных больниц для тех, кто перенес инсульт. Пока с этими центрами проблема. Эти центры есть в Москве и есть в крупных городах, но не у всех есть возможность туда приехать.

— В этих центрах услуги предоставляются бесплатно?

— Да, есть бесплатная реабилитация, но ее, к сожалению, очень мало. А где-то ее вообще нет, просто потому, что нет этих реабилитационных центров.

Москва, конечно, в более выигрышном положении. Здесь реабилитацией после инсульта занимается департамент социальной защиты и есть реабилитация по обязательному медицинскому страхованию.

Если говорить про государственную реабилитацию, то она сейчас в начале своего пути находится. Планируется, что уже на стадии попадания в больницу сразу будет реабилитация. То есть человек попадает в больницу, его лечат и одновременно с этим начинается реабилитация. При таком подходе человек очень быстро восстанавливается. Мы в фонде открыли горячую линию по инсульту, ее номер: 8 (800) 707-52-29.

Эту линию мы открыли, потому что поняли, что есть очень много вопросов, которые касаются психологической помощи, люди растеряны, люди не понимают, что делать. Мы были удивлены, что на нашу линию звонит очень много людей, которые звонят с вопросами о профилактике, о симптомах. Мы думали, что будут звонить только те, кто уже столкнулся с этой проблемой.

И еще очень часто спрашивают: что делать после инсульта? Как получить реабилитацию, как оформить инвалидность? И по многим другим вопросам родственники звонят и спрашивают. Мы стараемся их направить, рассказать о том, что им положено государством, как они могут это получить, какой пакет документов нужно собрать.

— Какие рекомендации вы можете дать человеку, который хочет как можно быстрее восстановиться после инсульта? Есть какие-то упражнения, которые можно делать самостоятельно в домашних условиях?

— Можно, например, чтобы разработать руку, ключиком открывать и закрывать различные замочки. Это можно делать самим в домашних условиях. Еще можно сподвигать человека на какие-то самостоятельные действия.

Человек может взять ложку в руки и самостоятельно есть. Молодому мужчине психологически очень трудно, когда его кормит семья с ложечки.

У нас в фонде есть школы по уходу, которые мы проводим в разных регионах России. Туда могут прийти родственники больных с инсультом, и наши волонтеры расскажут, как потихоньку реабилитировать человека дома.

Еще мы рассказываем, как обустроить быт человека, потому что и бытовая реабилитация очень важна. Например, такие мелочи: перевесить ручки у дверей, чтобы человеку было удобнее, убрать ковры, чтобы человек не падал и больше ходил по квартире.

После инсульта люди чаще всего психологически подавлены, поэтому один из видов реабилитации — психологическая помощь. К сожалению, с психологическими проблемами после инсульта люди редко могут сами справиться без специалиста.

— Какие еще полезные программы есть у фонда?

— Наш фонд начинался как общество родственников больных инсультом, поэтому основная наша программа — обучение родственников уходу за больным.

Еще у нас есть программа "Дети на защите взрослых", она касается профилактики. Дети находятся рядом со взрослыми, и они не стесняются вызывать скорую помощь. Поэтому мы обучаем детей по всей России симптомам инсульта.

У нас есть адресная помощь — мы оплачиваем реабилитацию после инсульта. Но она у нас не очень большая, так как мы стараемся, чтобы человек все получил бесплатно от государства. Мы не замещаем государство и не оплачиваем то, что положено государством.

© РИА Новости / Кирилл Брага Сейчас в России начинается развитие реабилитационных центров, отделений на базе государственных больниц для тех, кто перенес инсульт © РИА Новости / Кирилл Брага Сейчас в России начинается развитие реабилитационных центров, отделений на базе государственных больниц для тех, кто перенес инсульт

Еще мы собираем "Коробку храбрости". Нам в фонд можно передавать новые игрушки, и в Морозовской больнице в неврологическими отделении стоит эта "Коробка храбрости". Детям за неприятные процедуры дарят небольшую игрушку.

У нас есть программа "Из рук в руки". Если ли есть какие-то пеленки, памперсы, инвалидные кресла и люди готовы их передать, то можно обратиться в наш фонд, и мы передадим тем, кому они в данный момент нужны.

— Медицина стремительно развивается. Есть ли какие-то новинки, которые помогают в борьбе с инсультом и его диагностике?

— Если говорить о новых технологиях, то сейчас разрабатывается портативный аппарат МРТ, чтобы в каждой скорой помощи были эти небольшие томографы. А это поможет выиграть драгоценное время для лечения. Ведь компьютерная томография показывает, есть ли инсульт и где и как он произошел, что помогает принять решение о дальнейшем лечении.

Беседовал Владимир Лебедев