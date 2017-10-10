Прислушаться к себе: почему важно заботиться о психическом здоровье

Как часто вы задумывались о состоянии своего психического здоровья? Этот вопрос ожидаемо поставит многих в тупик, а у кого-то вызовет улыбку: о психическом здоровье не принято говорить открыто. И тем не менее душевное состояние так же важно, как и физическое. 10 октября — День психического здоровья, и редакция "Социального навигатора" попробует ответить на этот и другие вопросы: почему об этом можно и нужно говорить, какие проблемы могут возникнуть и что нужно делать?

Психическое здоровье — о чем речь?

Это необязательно история про опасных душевнобольных, которые набрасываются на прохожих с ножом. Или анекдот про недееспособного Наполеона из палаты номер шесть. Проблемы, которые могут возникнуть в поле психического здоровья, так же многообразны, как и физические недуги: человека могут постичь расстройства, которые не повлияют на его жизнь так драматично, что придется изолировать его от общества.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Расстройства могут оказывать большое влияние на повседневную жизнь © РИА Новости / Алексей Филиппов Расстройства могут оказывать большое влияние на повседневную жизнь

Вместе с тем они могут оказать большое влияние на его повседневную жизнь: повышенная тревожность, проблемы со сном, подавленность и другие симптомы, которые мешают нам нормально функционировать, но на которые мы так часто склонны не обращать внимания.

Такой человек становится заложником собственных мыслей, они могут быть разными, в зависимости от диагноза. Очень часто наблюдается прямая связь между психикой и физическим состоянием человека: травма приводит к депрессии, расстройство лишает сна.

Давайте разберемся, что делает разговор о психическом здоровье особенно серьезным.

Несколько причин почему

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), каждый четвертый-пятый житель планеты страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй может приобрести его в течение жизни, поэтому закрываться от этой темы попросту неразумно.

Однако многие не воспринимают психическое здоровье всерьез.

В ВОЗ утверждают, что самое распространенное расстройство — депрессия. Массовая культура превратила слово "депрессия" в синоним "хандры", но на самом деле это состояние больше, чем просто сезонная грусть, и становится еще одним препятствием на пути к здоровой и полноценной жизни. Люди боятся или стесняются обратиться за помощью, не хотят делиться с близкими своими переживаниями. Вдруг они отвернутся? Или скажут, что все твои проблемы — глупости, от безделья, пресыщения: "Ты посмотри, как другие живут, у людей вон какое бывает, а у тебя все хорошо, соберись, улыбнись и задай им всем!"

Но не все так просто. Психические расстройства — такая же болезнь, как и любая другая. Их надо лечить и относиться к ним так же, как и к обычным. Никому и голову не придет сказать простывшему: "Собери сопли в кулак!" В таком контексте это даже будет звучать слишком буквально и отвратительно. Скорее ему предложат носовой платок, а он в свою очередь без смущения обратится к терапевту и получит рекомендации.

Психические расстройства поддаются лечению, и оно комплексное: здесь и препараты, и терапия, и физическая активность, и многое другое. Важно понимать, что человек "впадает" в депрессию. Это происходит в силу обстоятельств, никто сознательно в такое состояние погружаться не станет, поэтому ни в коем случае нельзя обвинять его, указывать на слабость характера. Во-первых, это не так, во-вторых, это может только усугубить ситуацию.

Вирус против стигматизации

Этой осенью в сети набирает популярность флешмоб #faceofdepression — "Лицо депрессии". Акция стала по-настоящему вирусной: пользователи со всего мира выкладывают в социальные сети собственные фотографии, сделанные в период, когда они страдали от тяжелого расстройства. Есть и более трагичные снимки, их размещают люди, чьи близкие не справились со своим состоянием и совершили суицид.

К сожалению, последнее — довольно распространенное следствие расстройств, на которые не обратили вовремя внимание. По данным Всемирной организации здоровья, около 800 тысяч человек ежегодно погибает вследствие суицида, то есть примерно один человек каждые 40 секунд, и это вторая по значимости причина смерти людей в возрасте 15-29 лет.

Главное, что показали подборки этих фотографий, — у психического расстройства нет лица. Нет какой-то общей черты, которая указывала бы на то, что внутри человека идет непрестанная борьба с самим собой. Некоторые участники и вовсе выглядят вполне счастливыми.

К слову, о счастье: даже самые успешные, богатые, красивые — какие там еще условия?— страдают от психических расстройств. Многие знаменитости говорят об этом открыто, чтобы своим примером показать: не нужно бояться и стесняться того, что с тобой происходит, наоборот, о своем состоянии нужно говорить и заниматься терапией.

Как понять, что что-то не так?

Зачастую заметить проблему бывает довольно сложно: не всегда плохое настроение является симптомом депрессии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев Зачастую заметить проблему бывает довольно сложно: не всегда плохое настроение является симптомом депрессии © РИА Новости / Михаил Фомичев Зачастую заметить проблему бывает довольно сложно: не всегда плохое настроение является симптомом депрессии

физические (например, боль, нарушение сна);

эмоциональные (например, ощущение печали, страха, тревоги);

когнитивные (например, трудности четкого мышления, патологические убеждения, нарушения памяти);

поведенческие симптомы (например, агрессивное поведение, неспособность выполнять повседневные функции, злоупотребление психоактивными веществами);

перцептивные симптомы (например, пациенту кажется, что он видит или слышит то, чего не видят и не слышат другие люди).

Существует ряд общих симптомов, на наличие которых следует обращать внимание. По данным ВОЗ, признаки расстройств включают нарушение мышления, настроения или поведения, которые выходят за рамки существующих культурных убеждений и норм, и делятся на пять видов:

Если эти симптомы устойчивы и мешают нормальной жизни, необходимо обратиться за помощью к врачу.

Что нужно делать?

На развитие психических расстройств влияет сочетание биологических, психических и социальных факторов: наследственность, внешние обстоятельства, другие медицинские проблемы. Нужно понимать, что нет четкого рецепта, как уберечься от проблем с душевным здоровьем и начать жить. Человек в любом возрасте, с любым образом жизни и достатком может оказаться в этой ловушке.

Если коротко, нет универсального ответа на этот вопрос. Причины многих расстройств остаются не изученными до конца, часто они и вовсе индивидуальны. Конечно, здоровый образ жизни еще никому не помешал: правильное питание и занятия спортом поддерживают баланс в организме — выигрывает и психическое, и физическое здоровье.

Очень важны общение и понимание. Возможно, в конкретной ситуации они позволят предотвратить расстройство или быстро обнаружить его. Поддержка человеку, страдающему тем или иным расстройством, необходима, он не виноват, так вышло. По-другому не бывает.

Человек эволюционировал, и необходимость естественного отбора отпала. Мы больше не делимся на "слабых" и "сильных". Мы все разные, у каждого свой болевой порог, поэтому ни в коем случае нельзя думать, будто бы психические расстройства — удел "слабаков", здесь нет никакой связи. А настоящая сила, как говорил герой известного фильма, в правде: по отношению к своим внутренним ощущениям, состоянию близкого и возможности не молчать об этом, а принять и обратиться за помощью к специалисту.

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