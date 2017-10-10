Прислушаться к себе: почему важно заботиться о психическом здоровье

Как часто вы задумывались о состоянии своего психического здоровья? Этот вопрос ожидаемо поставит многих в тупик, а у кого-то вызовет улыбку: о психическом здоровье не принято говорить открыто. И тем не менее душевное состояние так же важно, как и физическое. 10 октября — День психического здоровья, и редакция "Социального навигатора" попробует ответить на этот и другие вопросы: почему об этом можно и нужно говорить, какие проблемы могут возникнуть и что нужно делать?
Психическое здоровье — о чем речь?
Это необязательно история про опасных душевнобольных, которые набрасываются на прохожих с ножом. Или анекдот про недееспособного Наполеона из палаты номер шесть. Проблемы, которые могут возникнуть в поле психического здоровья, так же многообразны, как и физические недуги: человека могут постичь расстройства, которые не повлияют на его жизнь так драматично, что придется изолировать его от общества.
Такой человек становится заложником собственных мыслей, они могут быть разными, в зависимости от диагноза. Очень часто наблюдается прямая связь между психикой и физическим состоянием человека: травма приводит к депрессии, расстройство лишает сна.
Давайте разберемся, что делает разговор о психическом здоровье особенно серьезным.
Несколько причин почему
По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), каждый четвертый-пятый житель планеты страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй может приобрести его в течение жизни, поэтому закрываться от этой темы попросту неразумно.
Однако многие не воспринимают психическое здоровье всерьез.
В ВОЗ утверждают, что самое распространенное расстройство — депрессия. Массовая культура превратила слово "депрессия" в синоним "хандры", но на самом деле это состояние больше, чем просто сезонная грусть, и становится еще одним препятствием на пути к здоровой и полноценной жизни. Люди боятся или стесняются обратиться за помощью, не хотят делиться с близкими своими переживаниями. Вдруг они отвернутся? Или скажут, что все твои проблемы — глупости, от безделья, пресыщения: "Ты посмотри, как другие живут, у людей вон какое бывает, а у тебя все хорошо, соберись, улыбнись и задай им всем!"
Психические расстройства поддаются лечению, и оно комплексное: здесь и препараты, и терапия, и физическая активность, и многое другое. Важно понимать, что человек "впадает" в депрессию. Это происходит в силу обстоятельств, никто сознательно в такое состояние погружаться не станет, поэтому ни в коем случае нельзя обвинять его, указывать на слабость характера. Во-первых, это не так, во-вторых, это может только усугубить ситуацию.
Вирус против стигматизации
Этой осенью в сети набирает популярность флешмоб #faceofdepression — "Лицо депрессии". Акция стала по-настоящему вирусной: пользователи со всего мира выкладывают в социальные сети собственные фотографии, сделанные в период, когда они страдали от тяжелого расстройства. Есть и более трагичные снимки, их размещают люди, чьи близкие не справились со своим состоянием и совершили суицид.
Главное, что показали подборки этих фотографий, — у психического расстройства нет лица. Нет какой-то общей черты, которая указывала бы на то, что внутри человека идет непрестанная борьба с самим собой. Некоторые участники и вовсе выглядят вполне счастливыми.
К слову, о счастье: даже самые успешные, богатые, красивые — какие там еще условия?— страдают от психических расстройств. Многие знаменитости говорят об этом открыто, чтобы своим примером показать: не нужно бояться и стесняться того, что с тобой происходит, наоборот, о своем состоянии нужно говорить и заниматься терапией.
Как понять, что что-то не так?
Зачастую заметить проблему бывает довольно сложно: не всегда плохое настроение является симптомом депрессии.
- физические (например, боль, нарушение сна);
- эмоциональные (например, ощущение печали, страха, тревоги);
- когнитивные (например, трудности четкого мышления, патологические убеждения, нарушения памяти);
- поведенческие симптомы (например, агрессивное поведение, неспособность выполнять повседневные функции, злоупотребление психоактивными веществами);
- перцептивные симптомы (например, пациенту кажется, что он видит или слышит то, чего не видят и не слышат другие люди).
Если эти симптомы устойчивы и мешают нормальной жизни, необходимо обратиться за помощью к врачу.
Что нужно делать?
На развитие психических расстройств влияет сочетание биологических, психических и социальных факторов: наследственность, внешние обстоятельства, другие медицинские проблемы. Нужно понимать, что нет четкого рецепта, как уберечься от проблем с душевным здоровьем и начать жить. Человек в любом возрасте, с любым образом жизни и достатком может оказаться в этой ловушке.
Очень важны общение и понимание. Возможно, в конкретной ситуации они позволят предотвратить расстройство или быстро обнаружить его. Поддержка человеку, страдающему тем или иным расстройством, необходима, он не виноват, так вышло. По-другому не бывает.
Человек эволюционировал, и необходимость естественного отбора отпала. Мы больше не делимся на "слабых" и "сильных". Мы все разные, у каждого свой болевой порог, поэтому ни в коем случае нельзя думать, будто бы психические расстройства — удел "слабаков", здесь нет никакой связи. А настоящая сила, как говорил герой известного фильма, в правде: по отношению к своим внутренним ощущениям, состоянию близкого и возможности не молчать об этом, а принять и обратиться за помощью к специалисту.
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