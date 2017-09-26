ИВЛ на дому: НКО и государство должны работать сообща

С 1 января 2018 года в Санкт-Петербурге обеспечение пациентов аппаратами ИВЛ на дому будет осуществляться за счет городского бюджета. Об этом в ходе IV Всероссийский конгресс "Оказание помощи семьям с тяжелобольными детьми. Новые возможности" рассказал отец Александр Ткаченко, руководитель детского хосписа в Петербурге.

"Санкт-Петербург — город, который недавно принял закон о том, что все пациенты, нуждающиеся в данной помощи, получат оборудование за счет средств бюджета. С 1 января 2018 года все необходимое оборудование — не только сам аппарат ИВЛ, но и весь расходный материал, даже медицинские кровати — будет приобретаться за счет средств бюджета", — уточнил отец Александр в комментарии РИА Новости.

Перевод детей на искусственную вентиляцию легких в домашних условиях в первую очередь необходим, чтобы ребенок развивался как и все другие дети, получал радость от общения с родителями и мог жить в кругу семьи.

Как отметил Александр Ткаченко, важно не только обеспечить детей всем необходимым оборудованием, но и обучить родителей правильно пользоваться техникой в критических условиях.

При переводе ребенка на домашний аппарат ИВЛ учитывается множество нюансов, в том числе жилищные условия и наличие бесперебойного электрического питания.

"Прежде чем ребенка отправить на дом, помимо подготовки родителей мы беседуем с органами ЖКХ. Мы должны оценить само помещение, возможность расположения там специальных кроватей, наличие соответствующих розеток и возможность установки оборудования и бесперебойного питания этого оборудования. Наличие пандусов в квартирах", — рассказал Александр Ткаченко.

Представитель организации "Семьи СМА" Мария Шекунова рассказала о собственном опыте использования аппарата ИВЛ в домашних условиях и о том, с какими сложностями сталкиваются семьи. Она отметила, что за ребенком, который находится на домашнем ИВЛ, обязательно нужно динамическое наблюдение.

"За ребенком и за семьей нужно смотреть. Что сюда входит? Это и медицинская поддержка, и поддержка выездной паллиативной службы", — сказала Шекунова.

Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ Глеб Ульрих напомнил, что в 2004 году в Санкт-Петербурге появился первый пациент с вентиляцией легких на дому и ситуация с приобретением аппаратов ИВЛ значительно улучшилась.

"С появлением фондов ситуация серьезно поменялась, и эти организации очень здорово поддерживают при приобретении дорогостоящего оборудования", — сказал Ульрих.

Также он пояснил, почему пациентов переводят на домашнее ИВЛ, а не оставляют в реанимации, где есть специалисты и может быть оказана квалифицированная помощь.

"Основная причина перевода такого пациента в домашние условия — это улучшение качества жизни ребенка. Проблема нахождения в лечебном учреждении состоит в том, что пациенты получают ряд отрицательных моментов, касающихся своего развития. Особенно это касается того, что ограничивается общение с родителями. Потому что в отделении интенсивной терапии мы не можем давать родителям присутствовать ежечасно", — отметил Глеб Ульрих.

Сейчас в России реализуется пилотный проект "ИВЛ в домашних условиях", для этого выбрано шесть регионов РФ, в том числе Чувашия. Заведующий отделением паллиативной медицинской помощи детям БУ "ГДБ №3" МЗ Чувашии Олег Иванов в своем выступлении на круглом столе подчеркнул, что локальные региональные проекты должны быть объединены в государственную программу для более эффективной реализации.