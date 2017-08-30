Красота без жертв: как решить ортопедические проблемы, не потеряв здоровье

На улицах российских городов все чаще стали появляться вывески ортопедических магазинов, где можно купить специальную обувь и приспособления под любую проблему стопы. Насколько это безопасно и что действительно может помочь при ортопедических проблемах, в том числе требующих хирургического лечения, редакция "Социального навигатора" выяснила у ведущего научного сотрудника Центрального института травматологии и ортопедии, ведущего хирурга-ортопеда Клиники научной медицины №1 профессора Акшина Багирова.

— Акшин Беюкович, вы обращали внимание на возросшее количество ортопедических магазинов? Как думаете, такая популярность и, соответственно, возможность заняться самолечением может навредить?

— Самолечения вообще не должно быть. Тенденция в России и СНГ — аптека будто консультативный центр. Это неправильно. За границей препараты просто так не продают, а у нас продают и антибиотики, и вообще какие угодно лекарства. Другой момент: при использовании каких-либо устройств речь идет об изменении статики тела, его положения в состоянии покоя, поэтому, конечно, нужна консультация. Есть ортопеды, которые занимаются операциями, а есть те, которые подбирают обувь. Например, есть такие приспособления, которые якобы помогут избавиться от "косточек" — на самом деле эту проблему таким образом не решить.

Взаимодействие с врачом может состоять из нескольких этапов: диагностика, лечение и профилактика. Это сложнее, чем просто прийти в магазин и самому выбрать себе ортопедические стельки. Для достижения нужного результата необходимо провести комплексное обследование.

Например, нужно понимать, что даже если есть проблема только с одной ногой, нужно обязательно рассматривать и вторую. Мы, ортопеды, учитываем, что они должны быть одинаковы по анатомии: где анатомия, там и функция.

Кроме того, мы смотрим на любую форму не только в проекции, но и объемно: скажем, скручена она вокруг своей оси или нет. У меня был пациент, у него нога из-за остеомиелита не работала так, как нужно, и из-за искривления и неправильной посадки пупок просто сместился.

— Расскажите про более сложные случаи, когда требуется хирургическое вмешательство.

— Мы проводим операции, которые позволяют исправить некоторые дефекты ног — последствия переломов, врожденных деформаций — или просто косметические дефекты, например, увеличить рост или убрать кривизну.

Для этого мы фиксируем кость специальным аппаратом, который делаем сами под каждый отдельный случай (я называю это компоновкой), например, на основе всем известного аппарата Илизарова.

© Из личного архива Акшина Багирова Красота без жертв: как решить ортопедические проблемы, не потеряв здоровье © Из личного архива Акшина Багирова Красота без жертв: как решить ортопедические проблемы, не потеряв здоровье

На самом деле назвать такую процедуру операцией в традиционном смысле нельзя. Мы используем метод наружной фиксации, когда аппарат фиксируется на конечности через проколы. Мы не делаем фиксаторы внутри, они могут располагаться накостно или даже внутрикостно, а в нашей практике — снаружи.

— Это ваша методика?

— Я бы сказал, что методика общеизвестная, но ее реализация — это, наверное, новое. Дело в том, что сейчас мы проводим многосегментарные операции. Это означает, что мы можем одновременно воздействовать на разные части ноги — бедро, голень, стопу. Это экономит и силы пациента, и время.

Сначала мы делали операции на двух сегментах одновременно, через три недели — еще на двух. Постепенно мы пришли к тому, что сейчас можем работать на четырех сегментах сразу. Этому во многом способствуют современные технологии: качественное анестезиологическое обеспечение и малотравматичность подобных вмешательств.

— Как долго человеку придется носить такой аппарат?

— Если речь идет о взрослых, то три-пять месяцев, зависит от особенностей отдельного организма.

— У детей быстрее идет процесс?

— У детей вообще этот метод идет хорошо, быстрее сращиваются кости. Мы же начинаем с того, что ломаем кости, меняем их форму на правильную и фиксируем аппаратами.

— Сколько времени понадобится для полного выздоровления? И вообще можно ли восстановиться полностью и, например, заниматься спортом?

— Наши операции позволяют пациентам ходить активно. Да и спортом заниматься можно, но не сразу. Восстановление зависит от возраста и особенностей организма, но нужно учитывать, что после операции до шести месяцев стопа "болеет". А после сращивания костей и принятия нужной формы уже можно вести более активный образ жизни и носить любую обувь, но поначалу, конечно, с осторожностью.

— Ребенок, наверное, все равно ограничен в движении?

— Почему? Все зависит от техники выполнения. Можно поставить громоздкий аппарат, тогда больной не будет двигаться. Главное, помимо функциональности, — аппарат должен быть удобным, простым в управлении, не препятствовать проведению лучевой диагностики. Это позволяет нам проводить многосегментарные операции.

— Есть ли у вас пациенты, которые идут на операцию только по эстетическим причинам?

— Да, есть такие пациенты, но их немного. Хотят увеличить рост, например. Сегодня технологии позволяют максимально поднять человека на 11 сантиметров.

— Какие гарантии вы даете и как настраиваете пациентов на успех?

— Нужно говорить с пациентом максимально объективно и честно. Чуда не сделаешь, если есть какие-то проблемы, но можно попробовать что-то решить.

Мой девиз: первое, что нужно людям понять, — это возможно. Чем дальше они живут, тем больше усугубляется их проблема. Второе — это не страшно. Третье — это эффективно. Результат того стоит.

— Почему вы решили посвятить себя этой профессии?

— У меня дед был врачом, я у него самый старший внук и единственный, который стал доктором. Я думаю, что здесь и какая-то энергетическая еще поддержка. В то же время я хотел быть физиком, но так сложились обстоятельства, что решил стать врачом. После окончания института работал травматологом и почувствовал, что я оказался как раз в той отрасли медицины, где физика и механика очень близки. Я считаю, что человек всегда оказывается там, где по судьбе должен находиться.

— А что вы преподаете в МАИ?

— Мой предмет называется "Инженерная основа ортопедии" для студентов — будущих медицинских инженеров. Это помогает в разработке моих компоновок: я их учу и сам учусь делать такие конструкции, которые были бы удобны, а не только функциональны. Они сдают зачет, потом экзамен. Принимаю сам, очень строго, 13 лет уже там профессор.

— Медицина активно развивается и меняется. Что-то в вашей профессии изменилось?

— Главное изменение — расширение информационного поля. На этом основании по-новому надо отнестись к лечению пациента, потому что сейчас пациенты очень информированные, требовательные, они много читают, следят за новыми технологиями. Пришло время, когда и от нас, медиков, требуется сосредоточить внимание на современных размышлениях, в том числе разработке технологий.

У нас технологии — научно-практические, обоснованные — держатся на большом клиническом опыте. Это важный момент. С другой стороны — такие новые решения, как многосегментарные операции.

— В чем вы видите смысл своей жизни?

— Я оперирую много лет и в Москве, и в родном городе Баку. И везде, где бы я ни был, если, идя по улице, вижу человека с проблемами в области ортопедии и знаю, что могу помочь, то обязательно подойду и поговорю, объясню, где можно меня найти, чем могу помочь.

Я помогаю людям, учу студентов, вырастил детей и внуков. В этом вижу смысл своей жизни, этим живу и счастлив.

Беседовала Алина Семенова