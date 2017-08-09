Личные врачи появились более чем у 76 тысяч пожилых москвичей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Свыше 76 тысяч пожилых жителей Москвы с тремя и более хроническими заболеваниями теперь наблюдаются у личного терапевта, об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. Специально подготовленные врачи работают уже в 47 столичных поликлиниках и их филиалах.

"Для пожилых пациентов с множественными хроническими заболеваниями врач составляет индивидуальный план лечения и выдает рекомендации. Эти больные могут оперативно связаться с врачом или медсестрой на протяжении всего рабочего дня для уточнения имеющихся вопросов, например в части лекарственной терапии. Время первичного приема для них увеличено до 40 минут", — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Алексей Погонин.

По его словам, пациентам рассказывают, как вести дневники самоконтроля артериального давления при гипертонии, как следить за здоровьем после инсульта, а больным диабетом второго типа выдают памятки.

Пилотный проект по оказанию индивидуальной помощи пожилым людям с хроническими заболеваниями был реализован в 2015-2016 годах в восьми столичных поликлиниках. С апреля этого года программа заработала полноценно.

Попасть на прием к личному врачу могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет с тремя и более хроническими заболеваниями. Это может быть артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, бронхиальная астма и другие.

В сентябре к работе планируется привлечь еще более 180 врачей. Таким образом, к концу года в программе будут участвовать около 400 специалистов, которые смогут принимать до 200 тысяч пациентов.

Участие в программе добровольное. Если пациент не хочет прикрепляться к личному врачу, то он продолжает, как обычно, наблюдаться у участкового терапевта.