Тело помнит все: куда прячутся наши чувства и эмоции

Как наш организм реагирует на наши чувства и эмоции, почему отдых является основным лекарством, как бороться со стрессом специальному проекту "Социальный навигатор" рассказал врач-психотерапевт Евгений Виденин.

— Вы телесно ориентированный психотерапевт. Что это значит?

— В психотерапии есть множество направлений. Я занимаюсь работой с психоэмоциональными травмами и их коррекцией через тело. Философия этого направления такова: все неотреагированные чувства и эмоции, которые человек в течение своей жизни испытывал и подавлял (например, захотелось закричать — запретил себе, захотелось поплакать — сдержался), в нашем теле "складируются" в виде так называемых эмоционально-мышечных зажимов. Для каждого чувства, для каждой эмоции в теле есть та зона, которая при их подавлении блокируется. Проявляется это в виде стойкого мышечного напряжения.

Например, если у человека много обид, он запрещает себе их чувствовать, то у него могут возникнуть проблемы с сердцем. То есть чем больше он будет сдерживать свои чувства, тем хуже ему будет потом. Сердце потерпит, а потом скажет: "Слышь, але! Ну-ка, давай по кардиологам". Человек придет на обследование, сделает ЭКГ, а кардиологи разведут руками, скажут, что по анализам у него все более-менее в порядке. Если кардиолог знаком с психотерапией, то направит пациента к психологу. В противном случае назначит лекарства, которые блокируют симптом, не устраняя причину проблемы.

Есть научно подтвержденный факт, что обострение любого хронического заболевания чаще всего происходит из-за стресса. Обратите внимание, не в момент, а именно после. При стрессе тело мобилизует какие-то внутренние ресурсы, о которых мы и не знаем. А вот на выходе из стресса и получаем неприятности. Когда же мы из одного стресса вгоняем себя в другой, не даем себе возможности отдохнуть и восстановить силы, то заболевания растут пышным цветом.

© Из личного архива Евгения Виденина Врач-психотерапевт Евгений Виденин © Из личного архива Евгения Виденина Врач-психотерапевт Евгений Виденин

— Что такое стресс с научной точки зрения и как с ним бороться?

— Стресс — это мобилизация сил организма, это длительное состояние перенапряжения — эмоционального, физиологического, психического и так далее.

С точки зрения борьбы со стрессом лучше работать на его опережение. Сейчас попробую объяснить. Когда мы говорим о личности, мы подразумеваем нечто целостное, а коль целостное, то речь идет о 100 процентах. У каждой личности есть три основных вектора реализации — работа, семья, хобби.

Вектор хобби имеет такое же значение в структуре личности, как семья (отношения) и работа. Хобби — это то любимое дело, занимаясь которым отдыхаешь, душа поет, голова свободна от привычной круговерти мыслей, а время летит незаметно. В такие моменты детского, творческого состояния пополняется наш энергетический и психоэмоциональный потенциал. Отдых — это тоже хобби.

Идеальный вариант, когда на каждый вектор приходится 33 процента вашего времени. Один процент остается плавающим. Если вектор работы или семьи длительное время занимает более 50 процентов, являясь еще и источником повышенного напряжения, то можно вести речь о некой зависимости.

Работать надо на работе, а дома заниматься домом.

— А если такой дисбаланс — это вынужденная мера?

— Представьте себе фонарик с батарейками. Он светил-светил, пока батарейки не сели и их не выкинули. Можно использовать аккумуляторы. Они тоже садятся, но если мы зарядим аккумулятор, то фонарик горит дальше. То же самое происходит и с нашим организмом, ему тоже нужна подзарядка.

Если долго жить в состоянии, когда работа или семья занимают более 50 процентов времени, то это означает, что вам грозит психоэмоциональное истощение. Когда человек спокойный, отдохнувший, то сильнейший раздражитель вызовет совсем незначительную реакцию. А если человек в состоянии перегруза, уставший и замученный, то наималейший раздражитель вызовет бурную реакцию.

Кстати, один из критериев перегрузки — у человека пропадают желания. Это уже первые звоночки перед депрессией. Чтобы снова появились желания, нужно позволять себе отдыхать.

— Что делать, если у человека нет возможности отдохнуть и восстановить силы? Жена, дети, ипотека и так далее.

— Тело — это очень мудрая субстанция. Оно в любом случае заставит вас отдыхать. Есть два варианта: первый — по собственному желанию, второй — больничная койка.

Возвращаясь к вашему вопросу, мне нравится одна формулировка, которую подарили мне друзья: если много работать и мало отдыхать, можно стать самым богатым человеком на кладбище. Посмотрите, смертность растет и молодеет. Если не отдыхать, то зачем это все надо?

Иногда люди не понимают, что работать надо на работе, а дома заниматься домом.

Почему многие бизнесмены начинают прибегать к алкоголю? Потому что они теряют способность расслабляться. Поэтому они находят другой способ — химический. Качественный алкоголь имеет такую составляющую, как нейро-релаксация. Он расслабляет организм, правда, ненадолго, и если релаксирующую дозу проскочить, то тогда он стимулирует его на нездоровую активность.

Другой вариант — начать заниматься экстремальными видами спорта. Если мышцы в тонусе, то как их можно расслабить? Можно это сделать релаксирующим массажем. На получение желаемого результата таким путем требуется достаточное время. Можно на этот повышенный тонус добавить еще давления, создать сверхнапряжение и после его резкого сброса получить разрядку. Поэтому многие пытаются на уже имеющееся напряжение добавить состояние гипернапряжения, чтобы на выходе расслабиться.

Это действенные способы, но у них есть один минус: дозу нужно постоянно повышать. И это в конце концов приводит к адреналиновой или алкогольной зависимости.

Поэтому регулярный полноценный отдых, сбалансированное распределение нагрузки, разнообразие интересов и увлечений — это и есть путь к здоровой и стрессоустойчивой психике. Кто хочет быть активным и здоровым, тот ищет возможность своевременно отдохнуть, а не причины, почему он не может себе это позволить.

© РИА Новости / Илья Питалев Коган: Поправки в законе позволяют уточнять границы ООПТ без реорганизации © РИА Новости / Илья Питалев Коган: Поправки в законе позволяют уточнять границы ООПТ без реорганизации

Треугольник здоровья

— Как человеку понять, что ему надо не к кардиологу, а к психотерапевту, или понять, что кардиолог начинает назначать неверное лечение?

— Самый простой способ — если человек начинает принимать препараты, а результата нет.

Есть такая наука — кинезиология. Это наука о движении. Профессиональный кинезиолог по тому, как человек ходит, стоит, двигается, по движениям плеч, лопаток, может составить приблизительный список диагнозов, от которых человек страдает. То есть если мануальная терапия — это методика, когда берут позвонок и ставят на место, то кинезиологи ищут причину, почему этот позвонок "съехал".

И вот в кинезиологии есть такое определение, как "треугольник здоровья". Это равнобедренный треугольник. Его основа — это "структура": кости, мышцы, связки, органы, то есть все тело. Вторая сторона — это "химия": гормональные и обменные процессы, вирусы, паразиты, минералы и витамины. Третья сторона — "ментальная": мысли, чувства, эмоции. Все три стороны равнозначны. Теперь обычная логика: меняется одна из сторон — меняются две другие. А раз так, человек перестает быть здоровым.

Простой пример. Физически целый человек, но у него случилось горе, кто-то умер из близких. Изменилась ментальная сторона треугольника. Этот человек, даже спустя какое-то время после трагедии, ест те же продукты, в тех же объемах, но прямо на глазах начинает или таять, или полнеть. Знаете, говорят, горе съело. Ест-то он то же самое, а вот обменные процессы изменились, из-за чего начались изменения в структуре тела. Получается, что началось все с ментальной стороны, потом пострадали обменные процессы, потом структура тела. Человеку просто не дали отгоревать, выплеснуть эмоции, с ним могли переусердствовать с успокоительными. В результате он не отреагировал, не прожил свое горе, и оно проявило себя таким образом. К сожалению, лечение обычно начинается с обратной стороны: вместо того чтобы разобраться с эмоциями и чувствами, начинают лечить химические, обменные процессы таблетками, капельницами и так далее.

Иногда, наоборот, мысли и чувства могут быть удручающими из-за нездоровых ощущений в организме. Вспомните состояние на следующий день после буйной вечеринки. Подавленность, депрессия, жизнь не радует и так далее. А причина какая? Химия. И медитация вряд ли поможет, когда вы просто отравили организм.

Отдых — дело не хитрое, но тонкое

— Как правильно отдыхать? Считаются ли спорт, телевизор и компьютерные игры хобби?

— Начать можно с малого. Осознанно взять и позволить себе хотя бы час в день уделять себе и своим желаниям. Например, договориться с семьей и близкими, чтобы вам предоставили пару часов личного времени, когда вас не беспокоят. И в это время заняться тем, что вам доставляет удовольствие, — рисовать, строгать или выпиливать, создавая что-то своими руками, или читать книгу. Да просто прогуляться на свежем воздухе.

— Что насчет просмотра телевизора, компьютерных игр и спорта?

— Просиживание в интернете, компьютерные игры, чрезмерное увлечение телевизором, по сути, является уходом от реальности и проблем. Хобби — это когда делаешь что-то своими руками, рисуешь, вышиваешь и занимаешься спортом и делаешь это без принуждения. Это может быть рыбалка или возня с любимым автомобилем.

Кстати, сейчас уже говорят о новой зависимости — ЗОЖ. Вроде бы все хорошо, но здесь тоже необходимо чувство меры. И если девушка чувствует себя раздраженной и унылой потому, что она сегодня не сходила в спортзал и не пропотела на беговой дорожке, то это уже близко к зависимости.

— Что делать, если не знаешь, чем хочется заняться?

— Начните с мелочи. С домашнего отдыха. Если не пополнять свой ресурс, то начнешь тратить те силы, которые организм направил бы на восстановление твоего же здоровья.

Был у меня один пациент, который пришел на мой семинар после того, как у него начались проблемы с сердцем. Он рассказал мне, что долго думал, чем ему хочется заняться, и вспомнил, что в молодости хотел научиться танцевать. Записался на танцы. Рассказывал, что ему просто крышу сносило от нового хобби. Потом мы встретились через пять лет. Ему на тот момент было 56. Пригласил в гости. Он стал вышивать крестиком, причем настолько круто, что никто не верил, что это работа рук мужчины. Спрашиваю его: как с сердечком-то дела? "С каким сердечком?" — слышу в ответ.

Опять приходим к тому, что если не отдохнешь своевременно, то потом отдохнешь на больничной кровати. Если и там не услышишь, то можешь оказаться на хирургическом столе. Потому что сигналы тела идут по нарастающей.

— То есть большинство хирургических вмешательств, за исключением каких-то аварий или врожденных патологий, тоже из-за проблем в голове?

— В большинстве случаев — да. Даже состояние травмы.

— Вы говорили, что помимо отдыха немаловажно выплескивать эмоции. Как это делать, когда ситуация не позволяет? Не пошлешь же ты шефа…

— Почему-то у всех есть шаблон, что выплеск эмоций — это обязательно крики, мат или насилие. Отреагировать эмоцию можно по-разному. Самый простой способ — восстановить глубину и ритм дыхания. Переключение внимания на дыхание и телесные ощущения распределяет пиковый эмоциональный импульс по всему телу и делает ситуацию управляемой.

— Это будет равноценной заменой крикам и остальным шаблонам?

— Когда человек в стрессе, когда на него психологически надавили, наехали, то он замирает и почти перестает дышать. Есть масса упражнений в различных направлениях психотерапии и других практиках, где работают с саморегуляцией через дыхание. Считается, что дыхание только животом — это дыхание контроля.

Когда дышишь полной грудью в момент сильного эмоционального напряжения, то проживаешь эту эмоцию, распределяя ее по всему телу. Ребенок непосредственен в своем проявлении чувств: ему стало смешно, он смеется, обидели — плачет. Если ему дать возможность поплакать, выразить свое чувство, а потом переключить его внимание, то не происходит никакой эмоциональной и психологической фиксации на событии.

Но ребенок еще не умеет осознавать свои эмоции, не умеет ими управлять. Взрослые же люди в состоянии осознавать свои чувства, признавать их у себя, давать им право на существование и уметь проявлять их адекватно ситуации.

Во всяком случае, этот навык — залог физиологического и психологического здоровья!