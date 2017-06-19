Михаил Давыдов: Система онкопомощи Мурманской области дезорганизована

Система онкологической помощи Мурманской области дезорганизована, считает главный внештатный онколог Минздрава РФ Михаил Давыдов. Так он ответил на обращение жительницы области, прозвучавшее в ходе Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина" Минздрава России.

"Мы наблюдаем полную дезорганизацию системы онкологической помощи области. Областной диспансер ликвидирован как самостоятельное подразделение и разрознен по структуре отделений областной больницы. Подобный подход крайне не конструктивен и нарушает основной принцип организации специализированной онкологической помощи", — приведены слова Давыдова в сообщении.

По его мнению, проблема связана с тем, что многие годы в России вопросы здравоохранения решаются на уровне региональных властей. Это приводит к тому, что доступность и состояние онкологической помощи в различных субъектах РФ сильно разнится.

"На данный момент, мы взаимодействуем с коллегами из регионов на уровне методических рекомендаций, клинических консультаций, советов. В то же время прямой вертикали подчиненности, управления и контроля нет. Полномочия главных специалистов Минздрава РФ в этом смысле резко ограничены. […] Нам (необходимо) решить стоящую перед нами задачу: сделать так, чтобы любой онкобольной мог на любой территории Российской Федерации получить одинаковую по уровню, объему и качеству высококвалифицированную медицинскую помощь", — добавил Давыдов.

Он отметил, что Российский онкологический центр должен стать головным институтом, который является основным организационным механизмом оказания специализированной помощи.