В Уфе обсудили проект программы стратегии по борьбе с онкозаболеваниями

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Уфе с 14 по 16 июня прошел IХ Съезд онкологов России, участие в котором приняло более 1500 специалистов из России и зарубежья, сообщается в пресс-релизе мероприятия. Особое внимание специалистов было обращено к проекту Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями, которая была представлена на Съезде.

"Главная цель Национальной программы — понизить смертность и повысить качество всех мероприятий, направленных на излечение пациентов", — заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов. Он подчеркнул, что Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями, которая будет представлена Минздраву России уже осенью 2017 года, состоит из нескольких этапов работы на краткосрочный и долгосрочный период.

Кроме того он добавил, что власти регионов не готовы активно выполнять поручения федерального центра в работе онкологической службы.

"Это в целом понижает эффективность работы федеральных центров. Сегодня мы можем только доносить стандарты и клинические рекомендации, но их исполнение остается на совести региональных специалистов. Именно поэтому, программа Национальной стратегии призвана положить основу для формирования законодательного регулирования системы вертикального управления онкологической службы в РФ", — считает Давыдов.

В рамках Национальной программы обсуждаются не только вопросы ранней диагностики, повышение эффективности лечения и снижение показателей смертности, но и вопросы качества жизни. Кроме этого Национальная стратегия закладывает новые целевые показатели, которые будут оценивать в едином комплексе эффективность диагностики и лечения.