Тайное правительство человеческого организма: как гормоны управляют нами

Врачи постоянно говорят о гормонах: "гормональный фон нарушен", "нужна гормональная терапия" и еще много умных слов. Однако простому человеку не всегда легко понять птичий язык докторов. О том, как важны гормоны для организма человека, что такое эндокринология, что нужно съесть, для того чтобы быть в постели мачо, и почему не стоит сразу принимать таблетки, рассказал врач-эндокринолог Илья Магеря специальному проекту "Социальный навигатор".

— Илья Юрьевич, расскажите простыми словами, что такое эндокринология?

— Если этот же вопрос вбить в любой поисковик, то вы получите примерно такое определение: эндокринология — наука, изучающая внутреннюю секрецию желез, что будет, если они сломаются, и так далее. На самом деле все проще. У нас в теле более ста триллионов клеток, и все они выполняют миллионы различных операций в секунду. Делают они это благодаря веществам, непрерывно циркулирующим в крови. Эти вещества называются гормонами. Они "подъезжают" к каждой клетке нашего организма, дают задание на какое-то действие или бездействие, и клетка выполняет его. Мне очень нравится такое сравнения: гормоны как специи в супе. Допустим, соль: если ее слишком мало, то блюдо получится пресным, а если много, то слишком соленым. От гормонов зависит очень многое, по большому счету именно они и делают жизнь возможной.

У нас есть несколько желез на каждом уровне тела, которые выделяют различного типа гормоны. Некоторые их даже с чакрами сравнивают.

В головном мозге находятся три основные, можно сказать, начальники. Первый — это гипоталамус, самый центральный орган. Назовем его президентом. Он дает распоряжения либо работать, либо не работать гипофизу, второму по значимости эндокринному органу. Его можно назвать министерством. Там живут гормоны-министры. Также есть эпифиз, такой своеобразный премьер-министр, или даже, лучше сказать, серый кардинал. Это все начальство. Еще есть щитовидная, молочные, поджелудочная железы, а также яичники и яички. В них вырабатывают гормоны, которых можно назвать работягами. Они подходят к каждой клетке нашего организма и выполняют определенную функцию: размножение, кормление, рост, развитие, обменные процессы и так далее.

Эндокринология перекликается со всеми медицинскими направлениями, неважно, что это: гинекология, урология, психиатрия или что-то еще. В каждой науке побывают гормоны.

Например, если мы возьмем климактерический синдром, — вроде гинекология, а по факту снижение уровня всех гормонов. Если говорить об урологии, та же импотенция, — это снижение тестостерона. Это, кстати, самый основной гормон для мужчины. Или частое бегание в туалет, особенно ночью, тоже, казалось бы, урологическая проблема, но нет, это тоже эндокринология. Это либо дефицит тестостерона, либо гормона D, либо гормона роста, любого гормона, который отвечает за мышечную ткань.

Лечение, как обед, должно быть комплексным

— Получается, что почти любое заболевание можно вылечить у эндокринолога?

— Тут есть как раз огромная проблема: до четвертого курса медицинского института нас всех учат, что организм и все процессы, происходящие в нем, едины, что анатомия без физиологии не работает и что без биохимических процессов тоже ничего не будет. После четвертого курса нам говорят, что ты будешь отвечать за глаза, а ты за легкие, а ты за грудь и так далее. И специальности становятся настолько узкими, что я не удивлюсь, если, к примеру, скоро появится врач-менструолог. И это печально. А самое плохое, что врач гордится тем, что он узкий специалист. Не вижу, чем гордиться.

Я для себя определил, что ко мне не может прийти на прием просто щитовидная железа. Ко мне на прием приходит человек, который не только историю болезни с анализами приносит, а еще и душу в придачу.

Да, я должен понимать эндокринные проблемы и процессы, но также мне необходимо свободно понимать и в других областях медицины, чтобы оказать грамотную помощь. Да и лечить надо не симптомы, а причину. Поэтому я и не понимаю, как можно лечить просто щитовидную железу. Вот и получается, что сама по себе эндокринология никакая не панацея, как минимум есть еще две науки, которые отвечают за гормональный фон, — это диетология и психотерапия.

© Из личного архива Врач-эндокринолог Илья Магеря © Из личного архива Врач-эндокринолог Илья Магеря

Все гормоны состоят всего лишь из двух компонентов пищи — либо белков, либо жиров. То есть очень просто: есть либо белковые гормоны, либо жировые. Если у нас в питании будет не хватать этих двух элементов, то нашей эндокринной системе придется туго.

Например, приходит девочка с нарушением менструального цикла к гинекологу. Врач смотрит на нее и назначает противозачаточные таблетки. Благодаря им у нее начинается ежемесячная менструация. Однако это не ее месячные, ни в коем случае, у нее теперь нет ее месячных. Потому что, стоит отменить препарат, и они исчезнут. А вот если расспросить эту девочку подробнее о том, когда начался сбой, чем она занималась в это время, то можно выяснить, что она вдруг увлеклась безжировой диетой, что сейчас, кстати, модно. А половые гомоны образуются из жиров.

Получается, что она увлеклась диетой, из-за этого у нее снизился уровень гормонов, поэтому вырубился менструальный цикл. Добавляем ей жиров в рацион и проблема решена. Если пойти еще дальше, спросить, зачем она села на эту диету, то девочка расскажет, что ее не замечает молодой человек, что, наверное, у него есть другая, что и себя-то она не очень любит сама. И тут мы уже сталкиваемся с психологией. Вот и получается, что сначала появился какой-то душевный дисбаланс, который привел к нарушению питания, что привело к нарушению гормонов, которые привели к нарушению менструального цикла. В таком случае нужно искать специалиста, который бы взял девочку и все эти моменты у нее бы решил. То же самое и с мальчиками, бесплодием и так далее.

Поэтому я считаю, что важнее эндокринологии есть еще психотерапия и диетология. Вообще, на психотерапии и основывается большинство заболеваний, они так и называются психосоматические.

— Судя по вашему примеру, с приемом таблеток, особенно гормональных, лучше не спешить?

— Не всегда. Ситуация ситуации рознь. Иногда гормоны крайне необходимо назначать прямо здесь и сейчас. Например, у человека полностью прекращается выработка гормона инсулина, сахарный диабет первого типа. Это экстренная ситуация, когда глюкоза абсолютно не поступает в клетку, накапливается в крови, из-за чего уровень сахара зашкаливает. Если не ввести инсулин вовремя, человек умрет. В таких случаях время идет на часы или минуты.

Второй случай. Женщина пятидесяти лет, у нее ночные вставания в туалет, начал сбиваться менструальный период. Явно наступил климакс, который разрушит весь ее организм. Начнутся проблемы с костями, с сексуальной функцией, она начинает набирать вес. Женщина начинает угасать. Каким-либо естественным образом стимулировать половые гормоны не получится, потому что природой так заложено. Единственное, что мы может сделать, провести заместительную гормональную терапию. Это будут небольшие дозы гормонов, которые спасут ее от разрушения.

Третий вариант. Когда мы можем поразмышлять, попробовать начать питаться правильно и так далее? Это в молодом возрасте. До сорока лет практически 90% эндокринологических заболеваний можно скорректировать питанием и психотерапией.

— Вы много говорите о комплексном подходе к лечению. Получается, что самый правильный вариант идти не только к узконаправленному специалисту, а еще к психологу, диетологу и эндокринологу, а лучше врачу широкого профиля?

— Тут еще одна проблема возникает. Не каждый диетолог будет этим заниматься.

У нас же как сейчас? Если у тебя круглая попа, ты получила какую-то медальку у себя в Уфе и у тебя есть раскрученный "Инстаграм", то ты можешь начать прописывать программы питания. Как говорится, каждый суслик теперь стал агрономом.

Попробуйте еще найти диетолога, который бы знал о половых гормонах, о том, как восстановить менструальный цикл при помощи питания, а не усугубил бы проблемы, например, сказав, что кушать надо часто. Этим, кстати, нагружается поджелудочная железа, и организм разрушается в корне. Особенно у людей склонных или уже имеющих диабет или патологию, связанную с инсулином и глюкозой.

Самый оптимальный вариант наблюдается у группы единомышленников. В нее обязательно должен входить диетолог и психотерапевт. Или каждый врач должен быть хотя бы минимально психотерапевтичен и диетологичен. Если бы каждый прошел минимальные курсы по этим направлениям, то, я вам скажу, Россия стала бы лидером по здоровью.

С каждого элемента по возможностям, каждому организму по потребностям

— Вы сказали, что частое питание разрушает организм, но ведь в последнее время частое и дробное питание — это тот тренд, о пользе которого говорят все, включая врачей.

— Это зависит от того, о ком идет речь. Кому так надо питаться?

— Хорошо. Приведите тогда несколько примеров, пожалуйста.

— Давайте тогда рассмотрим мою любимую тему "Гормональное питание", кстати, термин придумал я. То есть как питание влияет на наши гормоны.

Пища состоит из трех компонентов: белки, жиры и углеводы. Это если по-простому. Белки — это строительный материал. Жиры делают нас умнее, здоровее и красивее, потому что мозг состоит из жиров, каждое наше легкое, как и оболочка любой клетки, тоже. Также благодаря им мы размножаемся. Из холестерина — это животный жир — образуются половые гормоны. Если его не будет в нашем рационе, то не будет и этих гормонов, соответственно, и о размножении не может быть и речи. Углеводы дают нам активность, энергию для передвижения. Белки — живем, жиры — живем хорошо, углеводы — передвигаемся.

Спортсмен, который несколько раз ходит в зал, сексуально активный, а еще по выходным лес рубит. Супер активный человек. Ему нужно как можно больше всех трех компонентов, да и как можно чаще. Ему нет разницы, как питаться, главное, чтобы он всю эту энергию тратил.

— А как же идеальная фигура с наименьшим количеством подкожного жира?

— Жиры не имеют никакого отношения к ожирению. Из них, наоборот, образуются жиросжигающие гормоны, еще их называют стероидными гормонами. Любой адекватный и грамотный фитнес-тренер знает, что жиры очень нужны. Иначе не будет холестерина, а соответственно, тестостерона, самого главного естественного анаболического стероида. Грамотному спортсмену жиры нужны на максимум. Опять же перед каждой тренировкой он даст себе порцию углеводов, чтобы у него была сила и энергия для занятий.

Есть два вида углеводов: быстрые, они быстро всасываются, дают сразу много энергии, но действуют от 40 минут до часа, и медленные, которые медленно всасываются и дают энергию на четыре-шесть часов.

Последние хороши для домохозяйки, которая полы помоет, цветочки польет и так далее. Для нее хорошо было бы съесть гречку, медленный углевод. У нее будет энергия, хоть и не сильная, не как у спортсмена, что жмет штангу, но ей такая и не нужна. Если они перепутают еду, то один не сможет штангу поднять, а у второй весь избыток энергии, которую она не потратит, отложится в жиры. Это уже опасно. Эти жиры называют триглицеридами.

Возьмем, например, нас с вами. Что нам нужно? Энергия для разговора, что-то тяжелее очков мы вряд ли будет поднимать. Нам надо жить, получается, до нашего интервью мы должны были бы съесть белков и жиров на обед, например борщ со сметаной. А вечером придем домой, там нас ждут жены, а мы уставшие. Они требуют, чтобы мы супружеский долг исполнили. А это что такое? Это активная трата энергии, ведь надо качественно его исполнить, чтобы она еще ничего не заподозрила. Для этого нам нужна мощная энергия на протяжении хотя бы минут 30-40. Поэтому следует скушать каких-нибудь быстрых углеводов качественных, например банан. И все, ты снова мачо в постели.

А по поводу дробного и частого питания, вот вы когда машину заправляете, как делаете? Заливаете полный бак и едете или пару литров, покатаетесь, а затем снова на заправку? Последнее же глупо. Почему же тогда мы делаем то же самое с нашим организмом?

Почему ни с того ни с сего мы решили разогнать какой-то мифический метаболизм? Спросите у любого спортсмена, что это такое. Он зависнет, но разгонять он его хочет всегда. Максимум, что он ответит, что это обмен веществ. Тогда спросите, что такое обмен веществ. Вы поставите его в ступор. Он не ответит на этот вопрос. Но если ответит — красавчик.

Каждый прием пищи — это выброс инсулина, чтобы утилизировать глюкозу в клетку. Инсулин, это такой ключик, который открывает клетку, чтобы в нее попала глюкоза. Чем чаще мы насилуем нашу поджелудочную железу, чем чаще мы долбим клетку этим инсулином, тем хуже начинает работать ключик, и замок портится. Это возрастные изменения, когда клетка перестает воспринимать инсулин, прекращает принимать глюкозу. Последняя начинает накапливаться в крови. Для решения этой проблемы нужно просто сократить количество приемов пищи.

Беседовал Константин Ермолаев