В Уфе представят национальную стратегию по борьбе с раком

В Уфе представят национальную стратегию по борьбе с раком

В Уфе представят национальную стратегию по борьбе с раком

С 14 по 16 июня в Уфе пройдет IХ Съезд онкологов России. На мероприятии будет представлена программа Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина" Минздрава России". Документ определит развитие онкологической службы в России до 2030 года.

"Работа съезда станет важным стимулом к дальнейшему развитию онкологической службы РФ, позволит поделиться опытом, обсудить наиболее характерные проблемы и выработать план их решения", — цитирует пресс-служба председателя правления Ассоциации онкологов России, директора ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина", главного внештатного онколога Минздрава России, профессора Михаила Давыдова.

В программу съезда входит комплекс секций, посвященных вопросам лечения, диагностики и профилактики различных опухолей. Кроме того, участники мероприятия обсудят вопросы организации и финансирования онкологической помощи населению России, образовательные программы в онкологии, вопросы лекарственного обеспечения, маршрутизацию онкологических больных и ряд других тем.

Ожидается, что на съезд приедут более 1,5 тысячи специалистов из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.