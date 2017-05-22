В поликлиниках Москвы начата кампания по предупреждению диабета у детей

Ведущие эндокринологи Москвы проводят лекции для коллег из 21 медицинского учреждения — городских поликлиник и медицинских центров — о том, как вовремя диагностировать сахарный диабет первого типа и другие эндокринные заболевания. Как сообщили в фонде поддержки и развития филантропии "КАФ", работа реализуется в рамках совместного проекта благотворительной программы "Альфа-Эндо" фонда "КАФ" и ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", при поддержке департамента здравоохранения города Москвы.

"Наша статистика говорит о том, что 1/6 пациентов, поступивших в 2016 году в отделение эндокринологии Морозовской больницы, прошла через реанимацию из-за осложнений, связанных с первичным выявлением диабета первого типа. Поэтому очень важно обратить внимание медицинских специалистов и родителей на возможные проявления ранних симптомов заболевания. Это позволит существенно снизить количество детей, поступающих с серьезными осложнениями", — отмечает Ирина Рыбкина, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ "Морозовская детская городская клиническая больница" департамента здравоохранения города Москвы.

Ежегодно только в Москве диабет первого типа впервые выявляется более чем у 500 детей, при этом все еще существует заблуждение, что сахарный диабет — это проблема исключительно пожилых и тучных людей. Очень часто неспецифичным симптомам заболевания (таким, например, как резкая потеря веса, частое ночное мочеиспускание и жажда) не уделяется должного внимания. В результате ребенок госпитализируется в тяжелом состоянии и, к сожалению, медики регистрируют случаи летального исхода.

В Москве работа по предупреждению тяжелого заболевания у детей реализуется в нескольких направлениях. Прежде всего это обучающие семинары для районных педиатров и других специалистов о том, на какие неспецифические симптомы нужно обращать внимание в первую очередь. Кроме того, в круглосуточном режиме действует бесплатная горячая линия помощи эндокринологическим пациентам, которая работает на базе Морозовской больницы и поддерживается "Альфа-Эндо".

Еще одним направлением информационной кампании стала социальная реклама, в которой родителей призывают проверить уровень сахара в крови, если у ребенка появились тревожные признаки диабета. Постеры уже появились во всех детских поликлиниках Москвы, в которых в общей сложности обслуживается более 90% всего детского населения.

Предполагается, что совместный проект будет вестись в течение всего 2017 года и охватит все поликлиники города Москвы. Телефоны бесплатной горячей линии московского центра детской эндокринологии ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ": +7 (499) 236-05-45; +7 (916) 640-22-02; +7 (916) 941-98-96.