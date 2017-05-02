В работе конгресса по геронтологии приняли участие более 1000 человек

В работе конгресса по геронтологии приняли участие более 1000 человек

В работе конгресса по геронтологии приняли участие более 1000 человек

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве 27-28 апреля 2017 года под эгидой Министерства здравоохранения РФ, Российской ассоциации геронтологов и гериатров, при поддержке Общества гериатрической медицины Евросоюза, Международного общества сосудистого здоровья, а также благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко проходил второй Всероссийский конгресс по геронтологии и гериатрии. Как сообщается в пресс-релизе организаторов, в работе конгресса приняли участие более 1000 человек.

В настоящее время в условиях растущей продолжительности жизни граждан страны особое внимание правительства Российской Федерации направлено на развитие гериатрической помощи, а также на расширение международного сотрудничества в этой области. Вот почему конгресс стал уникальным событием в области российской гериатрии и геронтологии.

Его открытие было символичным и отражало основополагающий принцип развития эффективной гериатрической помощи — единство межведомственного взаимодействия, образования и науки. К собравшимся обратились официальные представители Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, главный гериатр МЗ России О.Н.Ткачева, первый президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров академик РАН В.Н.Шабалин, президент Международного общества сосудистого здоровья и старения, академический директор Общества гериатрической медицины Евросоюза профессор А.Бенетос.

Конгресс объединил все звенья, необходимые для развития гериатрической помощи, — представителей образования и науки, профессиональных медицинских и экспертных кругов, врачей разных специальностей и медицинских сестер, социальных работников, представителей общественных организаций и бизнеса. Такое объединение отражает первоочередные задачи становления гериатрии: создание единой системы профессиональной подготовки специалистов по гериатрии, объединяющей не только медицинских, но и социальных работников всех уровней, всех, кто вовлечен в процесс оказания медико-социальной гериатрической помощи.

Расширилась география конгресса: в нем приняли участие представители Франции, Великобритании, Нидерландов, Израиля, Италии, Японии, Канады.

В ходе центрального события конгресса — пленарного заседания "Современные концепции развития геронтологии и гериатрии" — опытом организации гериатрической помощи поделились ведущие эксперты Франции, Великобритании, Нидерландов и Японии. Здесь же был представлен обзор пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации по организации гериатрической помощи в нашей стране "Территория заботы".

Научная программа конгресса, разработанная при поддержке Общества гериатрической медицины Евросоюза и Международного общества сосудистого здоровья и старения, объединила темы клинической и фундаментальной геронтологии. С докладами выступили ведущие российские ученые и клиницисты из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова, Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, Российского университета дружбы народов, Российской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.М.Мечникова, эндокринологического научного центра, центра паллиативной медицины, Университета Лорана (Франция), Медицинского университета Брайтона и Сассекса (Великобритания), Университета Вероны (Италия), университета "Эразмус" (Нидерланды), Национального центра гериатрии и геронтологии Японии.

Широкое освещение получили клинические проблемы — вопросы мультиморбидности, кардиогериатрии, нейрогериатрии, современные подходы к оказанию гериатрической амбулаторной и паллиативной помощи, реабилитации и долгосрочному уходу. Большое внимание привлекли фундаментальные аспекты геронтологии: молекулярно-генетические и клеточные механизмы старения, трансляционная медицина, поиск возможностей замедления процессов старения. Отдельный научный симпозиум был посвящен вопросам долголетия, на котором были представлены первые результаты московской медико-социальной программы "100-летний гражданин".

Была представлена также уникальная по форме и содержанию большая образовательная программа для среднего медицинского персонала, организованная специалистами по подготовке гериатрических медицинских сестер из Израиля.

В ходе симпозиума "Гериатрия — медицина с социальным компонентом" социальные и медицинские работники активно обсуждали медико-социальные проблемы гериатрии и пути улучшения взаимодействия между этими двумя неотъемлемыми составляющими гериатрической помощи.

Участники симпозиума "Роль деятельности общественных организаций и социального предпринимательства в гериатрии" обменялись опытом работы и наметили пути дальнейшего привлечения внимания общества к проблемам людей пожилого возраста.

В ходе работы профильной комиссии были заслушаны отчеты регионов о ходе реализации пилотного проекта Минздрава России "Территория заботы", а также представлен план реализации научных проектов: "Жесткость — хрупкость", совместные с Российским кардиологическим обществом регистры острого коронарного синдрома у лиц 80 лет и старше, фибрилляции предсердий в пожилом и старческом возрасте, регистр супердолгожителей.

Был заслушан отчет рабочих групп по подготовке разделов национальных клинических рекомендаций, связанных с гериатрическими аспектами оказания медицинской помощи. Одобрены тексты разделов "Ожирение у пожилых", "Особенности коморбидной патологии у пожилых", "Особенности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста", подготовленных для соответствующих национальных клинических рекомендаций.

Завершилась работа конгресса внеочередным съездом Российской ассоциации геронтологов и гериатров. Отчет о работе РАГГ представил академик РАН В.Н.Шабалин. В соответствии с уставом РАГГ были переизбраны президент (новым президентом РАГГ стала профессор О.Н.Ткачева) и органы правления РАГГ. Съезд принял обращение РАГГ в Общество гериатрической медицины Евросоюза об аффилированном членстве в этой организации.