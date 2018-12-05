Голикова рассказала, как повысить уровень обучения в региональных вузах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Уровень образования в региональных вузах не будет уступать по качеству столичным университетам благодаря реализации нацпроекта "Образование" до 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"В сфере высшего образования реализация нацпроекта будет направлена на повышение качества образования в вузах, в том числе расположенных в регионах, что позволит выпускникам школ получать в региональных университетах высшее образование, не уступающее по качеству столичным вузам", — заявила Голикова.

Она сообщила, что для этого ежегодно университеты будут получать государственную поддержку, в каждом федеральном округе будет хотя бы один такой вуз. Кроме того, не менее 80 университетов, готовящих специалистов для базовых отраслей экономики и социальной сферы, расположенных в не менее чем 40 регионах, получат дополнительную господдержку, что позволит им перевести образовательный процесс на качественно новый уровень.

По данным секретариата Голиковой, отбор вузов для получения господдержки будет проводиться по результатам конкурсов по критериям, которые установит Минобрнауки России. Программы развития таких университетов будут разрабатываться совместно с региональными органами исполнительной власти. В этой связи регионам уже сейчас необходимо провести анализ потребности в специалистах для экономики и определить вузы, которые смогут наиболее эффективно решить вопрос подготовки таких специалистов и нацелить их на участие в конкурсах.

Будет обеспечен свободный и бесплатный доступ для всех обучающихся по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам. Это позволит сделать такие программы доступными для широкого круга студентов, в том числе в регионах.

"Также к 2024 году почти 78 тысяч иногородних и иностранных студентов и аспирантов смогут проживать, учиться, заниматься спортом и проводить досуг в современных студенческих городках. Отбор вузов для строительства таких кампусов будет осуществляться, в том числе с учетом готовности регионов предоставить соответствующие земельные участки, обеспечить соответствующую инфраструктуру, оказать содействие в привлечении частных инвесторов", — добавила вице-премьер.