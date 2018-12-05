Голикова рассказала, как повысить уровень обучения в региональных вузах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Уровень образования в региональных вузах не будет уступать по качеству столичным университетам благодаря реализации нацпроекта "Образование" до 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
"В сфере высшего образования реализация нацпроекта будет направлена на повышение качества образования в вузах, в том числе расположенных в регионах, что позволит выпускникам школ получать в региональных университетах высшее образование, не уступающее по качеству столичным вузам", — заявила Голикова.
По данным секретариата Голиковой, отбор вузов для получения господдержки будет проводиться по результатам конкурсов по критериям, которые установит Минобрнауки России. Программы развития таких университетов будут разрабатываться совместно с региональными органами исполнительной власти. В этой связи регионам уже сейчас необходимо провести анализ потребности в специалистах для экономики и определить вузы, которые смогут наиболее эффективно решить вопрос подготовки таких специалистов и нацелить их на участие в конкурсах.
"Также к 2024 году почти 78 тысяч иногородних и иностранных студентов и аспирантов смогут проживать, учиться, заниматься спортом и проводить досуг в современных студенческих городках. Отбор вузов для строительства таких кампусов будет осуществляться, в том числе с учетом готовности регионов предоставить соответствующие земельные участки, обеспечить соответствующую инфраструктуру, оказать содействие в привлечении частных инвесторов", — добавила вице-премьер.