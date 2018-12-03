Минпросвещения обратится в ГД по поводу введения новых должностей в школах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит проект постановления о введении новых должностей в школах, в ближайшее время намерено обратиться в Госдуму с таким предложением, заявил статс-секретарь, заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева на конференции, посвященной новой модели аттестации учителей, сообщила, что в рамках проекта профессионального стандарта "Педагог" в школах появятся новые должности — старшего и ведущего учителя.

Как рассказал замминистра на круглом столе в ЦИК партии "Единая Россия" по вопросу методики оценки компетенций учителей, старший учитель (методист) будет заниматься координацией деятельности педагогов в разработке компонентов общего образования, "учитывающие возможности контингента учащихся", а ведущий учитель (наставник), займется координацией "профессиональной деятельности педагогических работников, то есть учителей, психологов, дефектологов".

"Это не излишняя бюрократия, мы пытаемся создать более гибкую систему, которая даст учителям различные возможности роста", — подчеркнул Зенькович.

Также он рассказал, что министерство готовит проект постановления правительства "О внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих педагогическую деятельность" с тем, чтобы ввести эти должности.

"В ближайшее время мы, наверно, будем обращаться к Государственной думе с тем, чтобы подумать совместно, будем вносить соответствующие изменения в закон "Об образовании", — добавил Зенькович.