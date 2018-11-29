Московские учителя начальных классов пройдут цикл "Шаг в инклюзию"

МОСКВА, 29 ноя ‒ РИА Новости. Цикл из 48 образовательно-просветительских мероприятий "Шаг в инклюзию" для учителей начальных классов, педагогов-психологов, логопедов и дефектологов проходит с октября по конец декабря в Москве. Цикл проводит Институт проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) в рамках проекта столичного Департамента образования "Университетские среды для учителей".
Как отметила руководитель Научно-методического центра Института проблем инклюзивного образования МГППУ Елена Самсонова, Университетские среды объединяют специалистов из разных школ и позволяют обсудить на конкретных примерах опыт организации инклюзивной практики, командную работу психолого-педагогического консилиума.
"Педагог не может решать эти задачи в одиночку, ему действительно сегодня не хватает знаний и компетенций. Включение особых детей требует командной работы педагогов, специалистов, с обязательным участием родителей и детей", ‒ отметила она. При этом, как подчеркнула эксперт, только команда может создать необходимые для ребенка условия образования, предложить вариативные образовательные маршруты и индивидуальные учебные планы.