В Рособрнадзоре рассказали, когда в Крыму введут обязательный ЕГЭ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что выпускники Крыма и Севастополя с 2019 года будут сдавать обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ).

До этого выпускники Крыма и Севастополя могли по выбору сдавать выпускной экзамен в старой форме или в форме ЕГЭ.

"С 2019 года уже не в добровольном порядке все выпускники, обучающиеся в Крыму и Севастополе, будут сдавать итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена", — сказал Музаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что все эти годы велась серьезная работа, "проводилось много апробаций, пробных экзаменов". "Мы серьезно мониторили ситуацию", — добавил Музаев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.