КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. Воспитанники всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" примут участие в олимпиаде Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и разработают проекты под руководством его экспертов, сообщает пресс-служба ВДЦ.

"Эксперты НИТУ "МИСиС" поделятся знаниями в инженерно-технической сфере и проведут олимпиаду для воспитанников "Орленка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятиях, направленных на развитие у детей конструкторского мышления и формирование интереса к изобретательству, принимают участие около 200 воспитанников "Орленка" от 12 до 16 лет из 35 регионов России, а также из Приднестровья.

"На образовательных курсах "орлята" разработают компьютерные модели подъемников, научатся создавать эскизы, чертежи и визуальные модели будущих изобретений, освоят промышленный дизайн и защитят собственные проекты", — сообщает пресс-служба.

Победители и призеры олимпиады получат 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в МИСиС, а вернувшись домой, смогут принять участие в многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда", минуя отборочный тур. Победа в ней дает льготы при поступлении в любой российский вуз, отмечается в сообщении.

По данным ВДЦ, "Орленок" образован в 1960 году. Начинался с палаточного лагеря, сейчас состоит из 10 базовых детских лагерей, каждый из них реализует авторские педагогические программы. В течение года "Орленок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов РФ и зарубежья. В 2012 году всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".