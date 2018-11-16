Мультимедийный круглый стол на тему: "Результаты общественно-профессионального обсуждения процесса внедрения новой модели аттестации учителей".
Участники:
— заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна КУПРИЯНОВА;
— проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета Андрей МИЛЕХИН;
— заместитель директора Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Минпросвещения России Светлана ЕРМАКОВА.
Новая модель аттестации учителей на основе использования единых федеральных оценочных материалов действует в рамках Национальной системы учительского роста. Каковы перспективы ее применения?