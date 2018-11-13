Пресс-конференция о Национальной платформе педагогического образования

Пресс-конференция, посвященная началу работы Национальной электронной платформы педагогического образования.

Участники:

— заместитель директора Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации Борис ЛОСИКОВ;

— проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета Дмитрий АГРАНАТ;

— заместитель директора ресурсного центра учебно-методического сопровождения региональных ресурсных центров Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана ПАНЮКОВА;

— профессор кафедры технологии и профессионального обучения Института физики, технологии и информационных систем МПГУ Марина ВАЙНДОРФ-СЫСОЕВА;

— вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Дмитрий КОНОПЛЯНСКИЙ.

Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

В России разработана Национальная электронная платформа педагогического образования. Уже опубликовано 10 модулей программ, в числе которых – "Философия", "Мышление и речь", "Проектирование основного и дополнительного образования", "Современные воспитательные практики", "Основы проектирования", "Технологии самоорганизации и саморазвития", "Сценическое мастерство педагога". Платформа подготовлена при участии экспертов и специалистов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".