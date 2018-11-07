Васильева: цифровизация поможет снизить бюрократию в российских школах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Перевод всей документации в школах в цифровой формат поможет снизить бюрократические проволочки и уменьшить нагрузку на учителей, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

Как отметил депутат от КПРФ Олег Смолин, "российский учитель является мировым рекордсменом по времени, которое он тратит на бюрократические процедуры". По его словам, каждое учебное заведение заполняет 300 отчетов по 12 тыс. показателей в год.

"Вы правы, когда говорите о большом количестве отчетов для органов надзора. На сегодняшний день нам удалось договориться, что большую часть материалов они берут на сайте школы", — заявила Васильева.

Она напомнила, что в рамках нацпроекта "Образование" предусмотрен перевод всей документации в цифровой формат, и для надзорных органов будет достаточно одного клика, чтобы получить всю необходимую информацию.

"Я услышала при встрече в регионах, что сейчас отчетность перенесена на управленческий аппарат, в первую очередь на директора, но мы очень надеемся, что в рамках, прежде всего цифровизации… мы сможем это преодолеть", — добавила она.