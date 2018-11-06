Российское общество "Знание" будет учить цифровой экономике

Иллюстрация к статье Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин

Иллюстрация к статье Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российское общество "Знание" и научно-образовательный центр "Заочная школа МИФИ" открывают просветительский проект "Азбука цифровой экономики".

Это серия бесплатных вебинаров, слушатели которых получат представление о содержании понятия "цифровая экономика" и технологиях, используемых в данной области – искусственном интеллекте, больших данных, блокчейне, облачных вычислениях.

"На наших вебинарах расскажем о том, как промышленный интернет вещей дает реальный экономический рост, организует производственные процессы более эффективным образом, об использовании облачных сервисов", – сообщила председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь Духанина.

Эксперт отметила причины, в силу которых общероссийская общественно-просветительская организация приступила к разработке проекта.

По ее словам, в ряде документов (концепций, дорожных карт) можно увидеть знак равенства между автоматизацией, цифровой грамотностью и цифровой экономикой, что является неточным. "Эти процессы являются лишь предварительными шагами для создания цифровой экономики", – подчеркнула она.

Проект рассчитан на сотрудников муниципалитетов, министерств и ведомств, отвечающих за развитие цифровизации, образования, рынка труда, для служащих проектных офисов по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

К участию в вебинарах также приглашаются преподаватели школ, колледжей и вузов для повышения квалификации, расширения содержания образовательных программ. Организаторы предлагают присоединиться к проекту обучающихся всех ступеней образования в целях профориентации, безработных граждан, специалистов устаревающих и подвергающихся автоматизации профессий.



