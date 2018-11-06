Российское общество "Знание" будет учить цифровой экономике

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российское общество "Знание" и научно-образовательный центр "Заочная школа МИФИ" открывают просветительский проект "Азбука цифровой экономики".
"На наших вебинарах расскажем о том, как промышленный интернет вещей дает реальный экономический рост, организует производственные процессы более эффективным образом, об использовании облачных сервисов", – сообщила председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь Духанина.
Эксперт отметила причины, в силу которых общероссийская общественно-просветительская организация приступила к разработке проекта.
Проект рассчитан на сотрудников муниципалитетов, министерств и ведомств, отвечающих за развитие цифровизации, образования, рынка труда, для служащих проектных офисов по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
К участию в вебинарах также приглашаются преподаватели школ, колледжей и вузов для повышения квалификации, расширения содержания образовательных программ. Организаторы предлагают присоединиться к проекту обучающихся всех ступеней образования в целях профориентации, безработных граждан, специалистов устаревающих и подвергающихся автоматизации профессий.