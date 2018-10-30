Ямбург: введение обязательного ЕГЭ по истории потребует серьезной работы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Введение обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по отечественной истории потребует очень серьезной работы и по контрольно-измерительным материалам, и по подготовке учителей, заявил заслуженный учитель РФ, директор центра московского центра образования №109 Евгений Ямбург.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года.

"До 2022 года еще есть время, будем наблюдать. После 2022 года будет поздно. Для того чтобы это вводить, нужна очень серьезная работа и по контрольно-измерительным материалам, сейчас они, мягко говоря, не отличаются корректностью. И педагоги, безусловно, (должны быть готовы — ред.), и те, кто осуществляет разработку этих тестов", — сказал РИА Новости Ямбург.

Он отметил, что пока страна не готова к обязательному экзамену по истории и вводить ЕГЭ по этому предмету рано, "так как есть очень много недоработок".