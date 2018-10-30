Ямбург: введение обязательного ЕГЭ по истории потребует серьезной работы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Введение обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по отечественной истории потребует очень серьезной работы и по контрольно-измерительным материалам, и по подготовке учителей, заявил заслуженный учитель РФ, директор центра московского центра образования №109 Евгений Ямбург.
Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года.
Он отметил, что пока страна не готова к обязательному экзамену по истории и вводить ЕГЭ по этому предмету рано, "так как есть очень много недоработок".