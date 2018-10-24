ФИПИ: на ОГЭ с 2020 года будут ставить опыты и работать с приборами

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Круглый стол на тему: "Перспективы развития экзаменационных моделей ОГЭ с учетом новых образовательных стандартов" состоялся во вторник, 23 октября, в МИА "Россия сегодня".
В следующем, 2019–2020 учебном году сдавать выпускные экзамены в девятых классах будут школьники, которые с 5 по 9 класс обучались на основе Федеральных государственных стандартов (ФГОС), принятых в 2010 году. Это потребует внесения корректив в экзаменационные модели основного государственного экзамена (ОГЭ).
Разработчики документа сделали акцент на так называемый "системно-деятельностный подход". "Это значит, что центр тяжести при оценке учебных достижений школьников будет перенесен со знаний на умение их применять – определять, объяснять, рассуждать, аргументировать", – пояснила она.
В новой редакции стандарта заложено также понятие "метапредметные результаты". Это "некоторые универсальные умения, которые используются как в процессе обучения по любому предмету, так и в жизненной ситуации".
Цифровая трансформация экономики требует как высококвалифицированных пользователей, не являющихся IT-специалистами, так и большого количества специалистов в области информационных технологий. "Мы старались в новой модели экзамена охватить оба этих сегмента", – сообщил руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по информатике Сергей Крылов.
Напомнив, что обществознание как учебная дисциплина включает в себя базовые знания нескольких социально-гуманитарных наук – от социологии до правоведения и социальной психологии, руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по обществознанию Татьяна Лискова отметила, что "главная задача курса – социализация выпускника".
По словам руководителя Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по физике Марии Демидовой, в любом предмете есть научные факты. Вторая составляющая – знание, как эти факты добываются. "Понимание девятиклассниками того, как они получены, дает возможность оценить достоверность, а значит развить критическое мышление", – сказала она.
Вместе с тем появилась целая группа заданий, которые проверяют, могут ли выпускники пользоваться различными измерительными приборами, правильно снимать их показания.
Школьник, заканчивающий девятый класс, должен иметь представление о собственном организме. "Запрос на здоровье, на правильное питание, здоровый образ жизни — это сейчас запрос социальный", – отметил руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по биологии Валерьян Рохлов.
Одним из заданий блока "Человек и его здоровье" станет составление рациона питания и выводы по результатам. "Нам удалось в этой модели КИМ связать обычные расчеты с расширенной базой продуктов", – сообщил эксперт.Многие задания новой редакции ОГЭ предполагают работу с контекстом – вот как это выглядит на примере химии. Самый химически активный неметалл "фтор" в некоторых случаях трактуется как "разрушитель". С другой стороны, в рекламе нередко звучит фраза, что фтор – важнейший компонент зубных паст.
Впервые в экзаменационные материалы включена работа с реальными информационными сообщениями СМИ – интернет-порталов, информагентств.
"Это можно охарактеризовать как оценку общегеографической грамотности выпускника", – пояснил ведущий научный сотрудник ФИПИ Вадим Барабанов. Данный вид грамотности подразумевает умение локализовать явление в пространстве, оценить его, а главное, использовать для решения не только учебных, но и практикоориентированных задач.